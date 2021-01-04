En hızlı büyüyen ilk 100 şirketine Ankara damgası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ)’nün katkılarıyla düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni’nde, Türkiye’nin 2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızı sıralamasına göre en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi belli oldu. Ankara merkezli inşaat şirketi yüzde 4357,5’lik büyüme oranı ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi oldu.





-“ŞİRKETLER 67 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYOR”-



Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin 2016-2018 dönemindeki ortalama büyüme oranının yüzde 511 olduğunu belirten Baran, bu iki yıllık dönemde şirketlerin istihdamının yüzde 86 artarak her şirketin ortalama 111 kişiye istihdam sağladığını dile getirdi. Baran, “Şirketlerin yüzde 63’ü tam 67 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Dünyayı tanıyan, anlayan, adapte olan girişimcilerimiz Başkentin ve Türkiye’nin dünya markası olma yolunda en kıymetli pusulası oluyor” dedi.



-ANKARALI ŞİRKETLER ATAKTA-



Başvuran 500’ü aşkın şirket arasından ilk 100’e girenlerden Ankara’nın 24 şirketle en başta yer aldığına dikkat çeken Baran, 100 şirketten 24’ünün Ankara’da faaliyet göstermesinin, Başkentin doğru yatırım ve çalışmalarının ispatı olduğunu dile getirdi. “Silikon Vadisi’nde gördüğümüz, imrendiğimiz şirketlerin Başkentte de var olabileceğini, yani Ankara’nın yükselişini bu rakamlarla da tasdik etmiş olduk. Tüm zorlu şartlara rağmen azimle ilklere imza atan şirketlerimizi gururla, gönülden kutluyorum” diye konuştu.



İlk 100’e giren şirketlerin yaş ortalamasının yaklaşık 13 yıl olduğunu belirten Baran, genç girişimciliğin Türkiye’deki başarısının bir göstergesi olduğunu kaydetti. 31 farklı sektörden şirketin yer aldığı listede yoğunluğun en çok bilişim sektöründe toplandığını ve üçüncü sırada yer aldığını belirten Baran, “Uluslararası ilişkileri bu denli önemli etkileyen bilişim sektörü, ülkelerin yatırımlarıyla büyük bir ağa dönüşürken, teknolojiye yatırım yapan ve bu alanda gelişme gösteren ülkelerin ekonomik yönden daha gelişmiş olduklarını ve dışa daha az bağlı kaldıklarını görüyoruz. Bu ödüller, şirketlerin ulusal ve uluslararası pazarda daha fazla görünür hale gelmesine çok büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye’nin hak ettiği başarıyı, tırnaklarıyla kazıyarak kazanan girişimcilerimiz olduğunu görmekten kıvanç duyuyoruz. Bu tabloya, vaat ettiklerine ve ülkemizi dünya ekonomisinde şahlandıracak Türk özel sektörüne güvenimiz tam” dedi.



-ATO’NUN HAKLI GURURU-



TOBB tarafından yapılan Türkiye 100 Ödülleri’nde yüzde 253.0 büyümeyle 66.sırada yerini alan ATO Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz’ın bilişim şirketi Tiga Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin başarısını kutlayan Baran, “Yalnızca iki yılda iki katından fazla büyümeyle hem Başkenti hem de Ankara Ticaret Odası’nı gururlandıran Yönetim Kurulu Üyemiz Adem Ali Yılmaz’ı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.