EN GÜZELLER ANKARA’DA YARIŞACAK

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Joker Ajans’ın sahibi Burak Özdemir’in düzenlediği, 11 Aralık Pazar günü Crowne Plaza’da yapılacak olan Models of Turkey Güzellik Yarışması final gecesi Ankara’ya renk katacak…

HABER MERKEZİ

Models of Turkey en güzel prestijli yarışmalardan birisi. Gecede sunumları Tayyar Işıksaçan ile Sevilay Zeytun yapacak ve genç şarkıcı Cevher Aksoy’da sahne alacak.

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Her sene olduğu gibi jüride ünlü isimler olacak. Ankara ve İstanbul cemiyetinden olacak katılımcıların yanı sıra ünlü model Vahe Kılıçarslan’da Jüride yerini alacak.

Finale kalan güzeller Crowne Plaza’da Jüri karşısına çıkacaklar diyerek açıklamada bulunan Joker Ajans’ın sahibi Burak Özdemir; “Crowne Plaza Otelde 11 Aralık’ta final gecesi yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl; Birinciliği 18 yaşındaki İlayda Güvenç, ikinciliği İpek Arsu, üçüncülüğü ise 16 yaşındaki Çelin Gözalıc kazanmıştı. Bu yıl yarışmanın 13. sünü düzenlemekteyiz. Joker ajans olarak şimdiye kadar Türkiye’yi, dünyada birçok yarışmada güzellerimizle temsil ettik” şeklinde açıklama yaptı.

2022 Best Model yarışması birincisi Büşra Karakaş ve Miss model yarışması birincisi Şuheda Erkoç’ta, Models of Turkey ile modellik hayatına başlayıp Joker Ajans’ta Burak Özdemir’den eğitim almışlardı.