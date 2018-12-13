Dünyada en güvenilir ulaşım aracı tren olarak bilinir.

Motosiklet ise en riskli araç diye kabul edilir.



Ama biz öyle yetenekli insanlarız ki, en güvenilir aracı, en riskli araca çevirmeyi başarmış bulunuyoruz.

Trakya’da bir treni köprüden uçurmuştuk.

Şimdi de hızlı trenle kılavuz treni aynı hat üzerinde karşı karşıya getirip burun buruna çarpıştırdık.

Yarın bir trenimizin denize dalmayacağı, öbür gün bir başka trenimizin uçakla çarpışmayacağını kimse garanti edemez.

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Bir kere şunu bilmeliyiz:

Kaza, alınan tüm önlemlere karşın önlenemeyen olaya denir.

Ankara-Konya seferini yapmakta olan hızlı trenin aynı hattaki kılavuz trenle çarpışması bu nedenle kaza sayılamaz.

Ardı ardına yapılan ihmallerin kaçınılmaz sonucudur söz konusu olay.

O kılavuz trenin o saatte o hatta işi neydi?

Yolu bilgisayar ekranından denetleyip hızlı tren makinistini neden kimse uyarmadı?

Her iki trenin makinisti de önlerine değil gökyüzüne mi bakıyordu?

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Batı’dan teknolojiyi alıyoruz ama o teknolojiyi doğru düzgün kullanacak eğitimi, kültürü, disiplini, görev anlayışını almadığımız için her defasında buna benzer acı olaylarla karşı karşıya geliyoruz.

Sorumlu makamdaki kişilerin işi ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilemekten ibaret değildir ki…

Onların esas işi bu tür olayların olmamasını sağlayacak önlemleri almaktır.

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Benim korkum şu:

Daha trenleri kullanmasını bilemiyoruz, yarın nükleer santral devreye girince onu nasıl işleteceğiz?

Ya aklı evvel bir personel su vanası sanıp radyasyon vanasını açarsa?…