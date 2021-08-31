En çok konuşulan olimpiyat madalyalı sporcular belirlendi

İSTANBUL, (DHA) – Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 13 madalya ile Türk sporcuların medya yansımalarını mercek altına alan MTM Medya Takip Merkezi’nin araştırmasına göre; kadın sporcular erkek sporculardan daha fazla konuşuldu. Yapılan araştırmaya göre, erkeklerde Mete Gazoz, kadınlarda ise Busenaz Sürmeneli en çok konuşulan olimpiyat madalyalı sporcular oldu.

Türkiye’nin; 2’si altın, 2’si gümüş, 9’u bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazandığı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sonrası medyada en çok konuşulan sporcular da belli oldu. MTM Medya Takip Merkezi’nin, 10 bini aşkın basın, TV ve internet mecrasında, 23 Temmuz-13 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki yayınlarda yaptığı taramalara göre; 33 bin 772 habere konu olan 5 kadın sporcu toplam 41 bin 202 habere konu olan 8 erkek sporcuya göre, oransal olarak, çok daha fazla konuşuldu.

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EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN SPOR DALLARI: OKÇULUK VE BOKS

Erkeklerde Mete Gazoz, kadınlarda ise Busenaz Sürmeneli’nin en çok konuşulduğu Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye, tarihinin en yüksek madalya sayısına ulaştı. Okçuluk alanında altın madalya kazanarak Türkiye’ye büyük gurur yaşatan Mete Gazoz, 13 bin 530 haber ile en çok konuşulan sporcu olurken, boks alanında altın madalya kazanan bir diğer sporcu Busenaz Sürmeneli 11 bin 339 haber ile zirvenin ortağı oldu. Boks alanında gümüş madalya kazanarak Türkiye’yi sevince boğan sporculardan Buse Naz Çakıroğlu ise; 9 bin 148 haber ile en çok konuşulan sporcular arasında, listenin 3. sırasında yer aldı. Boks dalında bronz madalya kazanan bir diğer sporcu Yasemin Adar da 5 bin 566 habere konu olarak listeye 4. sıradan giriş yaptı. Güreşteki başarılarımızdan biri de Rıza Kayaalp’dan gelirken, bronz madalya kazanan sporcunun, 5 bin 310 haber ile en çok haberi yapılan 5. kişi olduğu görüldü. Bronz madalya kazanarak basının ilgi odağı olan sporculardan Hatice Kübra İlgün ise tekvando dalında aldığı bu başarı ile listenin 6. sırasında yer aldı.

Ferhat Arıcan, bronz madalya kazanarak Türkiye’ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirdi ve 4 bin 925 haber ile listede 7. sırada yer aldı. Eray Şamdan ise olimpiyat tarihinde ilk kez yer alan karatede, Türkiye’nin de ilk madalyası olan gümüş madalyayı kazanarak listeye 8. sıradan giriş yaptı.

Tekvando dalındaki bir diğer başarıya imza atarak bronz madalya kazanan sporcu Hakan Reçber, 4 bin 312 haber ile listenin 9. sırasındaki yerini aldı. Güreşteki 3. başarının sahibi Taha Akgül, kazandığı bronz madalya ile 3 bin 897 haber ile listenin 10. sırasında yer aldı. Karatede kadınlar kumite 61 kiloda bronz madalya kazanan Merve Çoban ise, 2 bin 646 haber ile basının en çok konuştuğu 11. sporcu oldu. Türkiye’nin olimpiyat tarihindeki 100. madalyasını alarak karate dalında bronz madalya kazanan Ali Sofuoğlu, 2 bin 440 haber ile medyada adından söz ettirdi. Erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş ise bronz madalya kazanarak 2 bin 293 habere konu oldu ve listenin 13. sırasına yerleşti.

FİLENİN SULTANLARI MEDYANIN ODAĞINDA

Büyük başarılara imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı da basının ilgi odağı oldu. Hem maçlardaki performanslarıyla hem takım oyuncularıyla, A Milli Kadın Voleybol Takımı, madalya alamamış olsa da basında en fazla ilgi gören sporcularımız arasında yer aldı. Olimpiyat ile alakalı 11 bin 888 habere konu olan filenin sultanları, ilk kez olimpiyatlarda son sekiz takım arasına kalarak Türkiye’ye büyük gurur yaşatmıştı.

YABANCI MEDYA BUSENAZ SÜRMENELİ’Yİ, SOSYAL MEDYA METE GAZOZ’U KONUŞTU

MTM Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme servisi DigiLup verilerine göre; 500 binden fazla paylaşım ile sosyal medyada adından en fazla söz ettiren sporcu Mete Gazoz olurken, zirveyi 350 bine yakın paylaşım ile Busenaz Sürmeneli takip etti. Buse Naz Çakıroğlu ise 170 bine yakın paylaşım ile listede 3. sırada yer aldı.

Global internet sitelerinin en fazla ilgi gösterdiği sporcu ise Busenaz Sürmeneli oldu. Sürmeneli’nin başarısı, yurt dışındaki internet sitelerinde, 5 binden fazla habere yansıdı. 2 bin 600 uluslararası internet haberine konu olan Mete Gazoz ise listede 2. sırada yer alırken, yine boks alanında başarı sağlayan Buse Naz Çakıroğlu, 2 bine yakın haber ile en çok haberi yapılan 3. sporcu olmayı başardı.