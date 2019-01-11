E-ticaret platformu Hepsiburada, kitap kategorisinin 2018 alışveriş trend verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye’nin en çok kitap okuyan coğrafi bölgesi Marmara Bölgesi olurken onu sırasıyla İç Anadolu, Ege, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti.

E-ticaret platformu Hepsiburada, kitap grubunun 2018 alışveriş trend verilerini açıkladı. Türkiye’nin kitap okuma alışkanlığına ışık tutan araştırmada geçtiğimiz sene 3 milyon sayıdan fazla kitap alışverişinin yapıldığı kaydedildi. En çok kitabın ekim ve kasım aylarında alındığını açıklayan şirket, alışverişlerin yüzde 90’ını edebiyat, eğitim, çocuk ve araştırma-inceleme kitaplarının oluşturduğunu belirtti.

EN FAZLA ARTIŞ EĞİTİM KİTAPLARINDA

Siparişlerin yüzde 60’ının mobil siteden ve uygulamalarından geldiğini ifade eden şirket, sene içinde alakanın en fazla olduğu kasım ayında, üç gün devam eden Efsane Cuma kampanyasında 55 bin kişinin 30 bin cinsten fazla kitap alışverişi yaptığını kaydetti. Bir önceki seneye göre en fazla artış ise eğitim kitaplarında yaşandı.

EN FAZLA TALEP MEGAKENT’TEN

Türkiye’nin en çok kitap okuyan coğrafi bölgesi Marmara Bölgesi olurken onu sırasıyla İç Anadolu, Ege, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti. En çok kitap talebinin geldiği iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Balıkesir, Konya, Muğla ve Tekirdağ olarak sıralandı.

2018’İN EN ÇOK ARANAN KİTABI HARRY POTTER

2018 senesinin en çok aranan kitaplarının başında Harry Potter serisi geldi. Ardından, Saftirik Greg ve Kral Şakir serileri, KPSS eğitim Setleri ve küçüklere yönelik dikkat güçlendirme setleri geldi. En çok aranan yazar ise Stefan Zwaig oldu.

2018’in en çok satan kitapları

Kırlangıç Çığlığı – Ahmet Ümit

İkigai – Japonların Uzun ve Mutlu hayat Sırrı – Héctor García, Francesc Miralles i Contijoch

Kanadı Kırık Melek’in Kanadına Takılanlar – Rukiye Türeyen

Beyaz Zambaklar Ülkesinde – Grigoriy Petrov

Ay’ı Kim Çaldı – Helen Stratton Would

Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali

Mini Masallar Seti 1 (10 Kitap) – Müjgan Şeyhi

Üç Kız Kardeş – İclal Aydın

Başlangıç – Dan Brown

Abum Rabum – İskender Pala

2018’in en çok talep gören yayınevleri