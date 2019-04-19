En büyük 10’dan yedisi düştü

Kripto para birimleri piyasalarında hafta boyunca görülen artışın ardından Perşembe günkü dalgalanmanın ardından piyasa hacmi 180 milyar doları gördükten sonra 178 milyar dolara döndü, en büyük 10’dan yedisi geriledi.

Toplam 2,127 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Perşembe günü 5,300 dolar düzeyini gördükten sonra son 24 saatte yüzde 0.52 düşüşle 5,262 dolara geriledi ve 92 milyar 908 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52’sini oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminde görülen düşüş eğiliminin etkisiyle son 24 saatte yüzde 0.23, yüzde 0.87 ve yüzde 5.12 ile sırasıyla yalnızca Ethereum, Litecoin ve Binance Coin yükseldi. En büyük 100’den de son 24 saatte 69’u gerilerken, yüzde 6.67 ile en çok 54’üncü sıradaki Maximine Coin değer kaybetti.



Gelişmelerin ardından piyasa hacmi, Perşembe günü 180 milyar doların üzerine çıktıktan sonra Cuma günü piyasada görülen düşüşün etkisiyle 178 milyar 801 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 43 milyar 908 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminde görülen değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);