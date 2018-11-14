Ak Parti, üç dönemdir belediye başkanlığı yapanların tekrar aday yapılmayacağını, dinlendirileceğini açıkladı.



Bu durumda Altındağ Belediye Bakanı Veysel Tiryaki’nin Altındağ’da yeniden aday olması mümkün değil.

Ankara’da Ak Partili ilçe belediye başkanları arasında en başarılı olan oydu oysa.

İlçesindeki 45 bin konutu kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıktı ve buralarda oturan yoksul aileleri yeni konutlara kavuşturdu.

Hamamönü’ndeki virane bir mahalleyi geleneksel Ankara mimarisine sadık kalarak yeniden yaptı, turizme kazandırdı.

Ankaralılara yıllarca nefes aldıracak Altınköy ise yine dört dörtlük bir belediyecilik çalışması olarak dikkat çekti.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi de önemli eserleri arasında yer aldı.

Diğer yandan rutin belediyecilik hizmetlerini aksatmadı.

İşin ilginç tarafı tüm bunları belediyeyi bir kuruş bile borçlandırmadan gerçekleştirdi.

Başarısız, heyecanını yitirmiş belediye başkanları bir dönem, iki dönem, üç dönem fark etmez yeniden aday yapılmamalı.

Ama başarılı başkanları da zaman terazisinde tartarak köşelerine çekilmeye zorlamamak gerekiyor.

ADAY SIKINTISI

CHP’nin aklına Ankara büyükşehir belediye başkan adaylığı için Mansur Yavaş dışında kimse gelmiyor.

Bu partimizin, sosyal demokrat olmadığı bilinen birini ısrarla aday yapmaya çalışması anlaşılır bir şey değil doğrusu.

Bana kalırsa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, güler yüzlü hizmet anlayışı, halkla kurduğu samimi diyalog, siyasi polemiklerden uzak duran yaklaşımı, adının hiçbir yolsuzluğa karışmamış olması ve ilçeye bugüne kadar kazandırdığı hizmetlerle büyükşehir belediye başkan adaylığını hak eden isimdir.