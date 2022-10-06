‘Emzirme oranı, taburcu sonrası yüzde 98’den 15’e düşüyor’

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Elif ER- Alper ŞAŞMAZ/ ANKARA, (DHA)- ANKARA Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, “Hastanemiz bebek dostu bir hastane olduğu için taburcu olmadan önce verdiğimiz eğitimler sayesinde emzirme oranlarımız yüzde 98’lerde ama 4-5 ay sonrasına bakıldığında istatistikler gösteriyor ki emzirme oranı yüzde 14, yüzde 15’lere düşmekte” dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi’nde, ‘1-7 Ekim Ulusal Emzirme Haftası’ nedeniyle emzirmenin önemine dikkat çekmek ve anne sütünün faydaları konusunda toplumsal bilinci artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hastanede stant açılarak, gebeler ve anneler, anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendirildi. Yeni doğum yapan annelere ise Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin ve ekibi tarafından lohusa şerbeti ikram edilerek, kırmızı lohusa tacı takıldı. Ayrıca annelere çeşitli hediye paketleri verildi.

‘TABURCU OLDUKTAN SONRA EMZİRME ORANLARI DÜŞÜYOR’

Başhekim Prof. Dr. Tekin, anne sütünün öneminden bahsederek, “Anne sütü çok değerli bir besin kaynağı. Gerçekten bebeğimiz için bütün ihtiyaçları içinde barındıran ve şu ana kadar da hiçbir mama tarafından da taklidi yapılamamış çok değerli bir besin kaynağı. Dünya Sağlık Örgütü’nün de bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslemeleri, 6 aydan sonra ek gıdaya başlansa bile 2 yıl emzirmeye devam etmeleri önerisi mevcut. Biz de bu etkinlik sırasında bunu anne adayları ve annelerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü anne sütü bebeğimizi bütün enfeksiyonlardan koruyan, içeriğinde ‘antikor’ dediğimiz bağışıklık sistemini güçlendirici maddeler var” diye konuştu.

‘SÜT VERME POLİKLİNİĞİMİZ MEVCUT’

Düzenledikleri bu etkinliklerle Türkiye’de özellikle taburculuk sonrası azalmaya başlayan emzirme oranlarını tekrar yükseltmek istediklerini belirten Prof. Dr. Tekin, “Baktığınızda hastanemiz bebek dostu bir hastane olduğu için taburcu olmadan önce verdiğimiz eğitimler sayesinde emzirme oranlarımız yüzde 98’lerde ama 4-5 ay sonrasına bakıldığında istatistikler gösteriyor ki emzirme oranı yüzde 14, yüzde 15’lere düşmekte. Bizim bu amaçla kurduğumuz tekrar emzirmenin tesis edilmesini sağlayacağı relaktasyon (süt verme) polikliniğimiz de mevcut. Yani bir anne eve gittikten sonra bir sıkıntı yaşarsa tekrar hastanemize başvurup, bu emzirme kliniklerimizde danışmanlarımıza başvurup, tekrar eğitim alıp tekrar emzirmeye başlayabilir. Biz hafta boyunca bu konularda anne adaylarımızı ve annelerimizi bilgilendirmeye çalışacağız” dedi. (DHA)

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