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      Sağlık Haberleri

      Emzirme döneminde sağlıklı beslenme çok önemli

      Editör -
      BURSA'da diyetisyen Ezgi Yaşar, anneler için emzirme döneminde sağlıklı beslenmenin çok önemli olduğunu belirterek, "9 ay boyunca devam eden gebelik sürecini takip...
      Sağlık Haberleri

      Hava kirliliği anne karnına kadar ulaştı

      Editör -
      Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Polat, dünyada ilk kez hava kirliliğinin anne karnındaki bebek üzerindeki etkilerinin, 'insan üzerinde' yapılan çalışmalarla gösterildiğini söyledi.
      Eğitim Haberleri

      Yeni akademik yıl ‘entelektüel sorumluluk’ ile başladı

      Editör -
      Bu yıl 9’uncu yaşını kutlayan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) 2019-2020 Akademik Yılı'na düzenlediği büyük törenle 'merhaba' dedi.
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