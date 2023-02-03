Emre Demir Samsunspor’da

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Mehmet Can PEÇE/SAMSUN,(DHA)-Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe’den Emre Demir’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Samsunspor, Barcelona’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Emre Demir’i sezon sonuna kadar kiraladı. Genç oyuncu için Samsuspor Nuri Asan Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır ile Genel Müdür Soner Soykan’ın katıldığı törende Emre Demir, kendisini sezon sonuna kadar kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Sezon sonu beklenilen şampiyonluğa ulaşacaklarını dile getiren Demir, “Bana inandıkları ve böyle bir teklif yaptıkları için çok mutlu oldum. Çünkü büyük bir camia geldim. İnşallah taraftarlarımızın beklediği şampiyonluk bu sezon gelecektir. Ben buna inanıyorum. İnşallah hep beraber bu yolda başarılı oluruz” diye konuştu.

İspanya’dan İstanbul’a geliş sürecini anlatan Demir, “Barcelona’dan Fenerbahçe gibi Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim. Fenerbahçe’den de oynamam gerektiği için Samsunspor’a geldim. Süper Lig’i ve 1’inci Ligi Barcelona’da da olsam takip ediyordum. Samsunspor’u başarılı görüyorum. Takım inşallah bu sene şampiyon olacaktır. Barcelona’dayken birçok takımdan teklif geldi ama biz Fenerbahçe’nin daha doğru olacağını düşündük. Fenerbahçe’den de sezon sonuna kadar kiralık gitmem lazımdı. Çok takım teklif yaptı ama Samsunspor’dan teklif gelince direkt bunu kabul ettim” dedi.

GÖRÜRTÜ DÖKÜMÜ:

-Emre Demir‘in açıklamaları

-Sözleşme imzalanması

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)