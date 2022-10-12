Emre Belözoğlu: Galip gelerek gruptaki yerimizi çok daha sağlam hale getirmek istiyoruz

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“Çok doğru yolda ilerleyen bir takımımız var”

“Leo yarın 11’de başlamayacak”

Danijel Aleksic: Avrupa’daki yolumuza devam ettirme anlamında çok önemli bir maç

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Ali DANAŞ/İSTANBUL,(DHA) – Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “Yarın kazanıp, gruptaki yerimizi çok daha sağlam hale getirmek istiyoruz” dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4’üncü haftasında Başakşehir yarın Letonya ekibi Rigas FS’yi konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Sırp futbolcu Danijel Aleksic açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “Avrupa’daki konumumuzu netleştirecek ve son 16’ya kalma adına çok önemli bir maç. Kazanmak istiyoruz. Kazanabilecek gücümüz de var. Kendi oyununu bağlı yönlerini biliyoruz. İlk maçtan da çıkaracağımız tecrübeler var. Yarın kazanıp, gruptaki yerimizi çok daha sağlam hale getirmek istiyoruz” diye konuştu.

“ÇOK DOĞRU YOLDA İLERLEYEN BİR TAKIMIMIZ VAR”

Emre Belözoğlu, genelde oyuna hükmeden bir yapıya sahip olduklarını ifade ederek, “Buna benzer çok maçlar da oynadık. Gol gelmeyince bu şekilde bu şekilde algılanabiliyor. Riga maçı dahil, 38’inci saniyede net karşı karşıya pozisyonumuz var. Puan kayıpları olacak, kaybedeceğimiz maçlar olacak. İnandığımız oyuna, bugüne kadar bu başarıya getiren oyun sarılmaya devam edeceğiz. İyi bir oyuncu grubu var. Kendi içimizde değerlendirmeler yaptığımızda, çok doğru yolda ilerleyen bir takımımız var. Yarın deplasmandaki maç benzeri olacak ama skor farklı olacak. Gruptan birinci çıkmak isteyen bir ekibiz. Bunu da başaracak gücümüz var” şeklinde konuştu.

“LEO YARIN 11’DE BAŞLAMAYACAK”

Leo Duarte’nin durumu hakkında konuşan Belözoğlu, “Leo’nun durumu, bir hafta önce antrenmanda bir ağrısı olmuştu. Bugün bizle antrenmana çıkacak. Durumunu değerlendireceğiz. 23 oyuncu yazabiliyoruz. Bu 23 oyuncu arasında sakatlık olduğunda mevkisel anlamda bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Diğer takımlar bizden daha geniş kadro yazdılar. Çok değişen oyuncu profillerimiz oldu. Kim oynarsa oynasın oyunumuza sadık kalarak oynamaya devam edeceğiz. Leo yarın 11’de başlamayacak. Belki sonradan hamle olarak kullanabiliriz” dedi.

DANIJEL ALEKSIC: AVRUPA’DAKİ YOLUMUZA DEVAM ETTİRME ANLAMINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ

Sırp futbolcu Danijel Aleksic ise yaptığı açıklamada, “Yarın bizim adımız önemli bir maç olacak. Avrupa’daki maceramıza kaldığımız yerden, 3 puan için savaşacağız. İyi olarak taraf biziz. Son maçta da bunu gösterdik. Skor elde edemedik. Yarınki maç bizim adımıza, form grafiğimizi ve Avrupa’daki yolumuza devam ettirme anlamında çok önemli bir maç” dedi.

Aleksic, Riga’daki maçta çok fazla pozisyona girdiklerini kaydederek, “Kalecilerini tebrik etmek lazım. İyi iş çıkardı. O nokta son maçlarda form grafiği istediğimiz gibi değil. Çalışmalarımızı iyi yapıyoruz. Eksik noktaları gidermek anlamında çok iyi çalışıyoruz. Bizim anlamında gol yollarında eksik görülse de biz çok yol ilerledik. Sezon başından beri iyi formumuz var. Yarınki maçta gol yollarında ektili olabilmeliyiz. İyi çalışıyoruz. Eski seviyemizi yakalamak istiyoruz. Yarın da 3 puan alıp, kutlama sizlerle birlikte kutlama başarısı elde ederiz” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Emre Belözoğlu’nun açıklamaları

-Aleksic’in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)