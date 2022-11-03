Emre Belözoğlu: Çeyrek finale kalacak gücümüz olduğunu düşünüyorum

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Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “Çeyrek final hedefimiz. Çeyrek finale kalacak gücümüz olduğunu düşünüyorum. Rakip kim olursa olsun iyi hazırlanırsak her takımla kafa kafaya oynayacak gücümüz var” dedi.

İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son maçında İskoçya ekibi Hearts’ı 3-1 mağlup etti ve lider olarak son 16 takım arasına adını yazdırdı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu. Son 16 turuna kaldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Belözoğlu, “Tüm futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 12’nci maçımızı oynadık. Çok değerli işler yaptılar. Buraya gelene kadar gruptaki maçlarda herkes elinden geleni yaptı. Böyle bir oyuncu grubunun teknik direktörlüğünü yapmak çok keyifli. Beraber gelişiyoruz, öğreniyoruz. Aynı zamanda ülkemize de katkı sağlama ve oyun anlamında değerli işler yaptı arkadaşlar. Bunu hep beraber yaptık, hep beraber başardık. İnşallah yolun devamında finaller, çeyrek finaller yaşarız. İlk hedefimizi başardık” diye konuştu.

“EN BÜYÜK PAY SAHİBİ OYUNCULARIM”

Son 16 turuna kaldıkları için en büyük pay sahibinin oyuncuları olduğunu vurgulayan genç teknik adam, “Hayatımın merkezine futbolu koydum. Futbolculuğumda da böyleydi. Kazanmayı hep sevdim, kaybetmeyi sevmedim. Teknik direktörlükte de böyle bir kariyerim olsun istiyorum. Hep beraber çalışıyoruz. Bu oyuncularla kazanılacak maçlar var, kupalar var. Hiçbir teknik direktör tek başına bir şeyi başaramaz. En iyi teknik direktör de olsanız yüzde 20’si 30’u sizde bitiyor. Geri kalan yüzde 60-70 oyuncularda. Benim için de çok büyük artı oldu mesleki anlamda. Baktığınızda bir seneyi geçtik. Onların arasında olmak çok keyifli ve gurur verici. En büyük pay sahibi oyuncularım” ifadelerini kullandı.

“ÇEYREK FİNAL HEDEFİMİZ”

“Kupayı kazanmak için önünüzde 4 tur kaldı neler hissediyorsunuz?” şeklinde yöneltilen soruya ise Belözoğlu, “Çeyrek final hedefimiz. Çeyrek finale kalacak gücümüz olduğunu düşünüyorum. Rakip kim olursa olsun iyi hazırlanırsak her takımla kafa kafaya oynayacak gücümüz var. Bunu inşallah Avrupa’da devam ettirir ülkemize puanlar kazandırmayı sürdürürüz” şeklinde cevap verdi.

“LİGDE BAŞAKŞEHİR’İN HER ZAMAN AMACI AVRUPA’YA KALMAK OLDU”

Ligde de iyi bir gidişata sahip olduklarını aktaran Emre Belözoğlu, “Başarının sınırı yok. Başarıyı kendinize hedef belirleyip, sınır göremezsiniz. Takım olarak da bireysel olarak da olmaz. Bizim önceki hedefimiz son 16 turuydu şimdi çeyrek finale kalmak. Ligde Başakşehir’in her zaman amacı Avrupa’ya kalmak oldu. Biz en üstte kalıp, büyüklerle yarışıp kendi oyun gücümüzle onlarla sahanın içinde mücadele edebileceğimizi göstermeye devam edeceğiz. Ligde de iyi ilerliyoruz. Hedeflerim her maçı kazanmak için oynamak” açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Emre Belözoğlu’nun açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

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