Emniyetten görüntülü yalanlama

İSTANBUL, DHA – BOĞAZİÇİ Üniversitesi kampüsünde başörtülü bir öğrencinin polisin kötü muamelesine maruz kaldığı iddiaları üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. O anlara ilişkin görüntünün de paylaşıldığı açıklamada iddialar yalanlanırken, “ ‘Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma A. gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini…’ Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk Polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor. Mücadeleye devam” ifadeleri paylaşıldı.