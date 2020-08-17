TOKAT'ın Erbaa ilçesinde serbest orman mühendisi olarak çalışan Emre Ulusoy (30), 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 25 hibe desteğiyle 27 dönümlük arazilerine ceviz fidanı dikti. Seneye ceviz hasadı yapmaya hazırlanan Ulusoy, "4-5 yıl biz onlara bakacağız, sonra ekonomik olarak 115 yıl onlar bize bakacak" dedi.