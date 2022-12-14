Emniyet kemeriyle cinayetin sanığı, ‘ilişkimiz yoktu’; tanıklar, ‘sevgiliydiler’

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Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Karabağlar ilçesinde Buket Çelik’in (40), ilişki yaşadığı öne sürülen evli, ayakkabı ustası Hakkı Öz’ü (43) hafif ticari aracın sürücü koltuğunda emniyet kemeriyle boğarak öldürdüğü iddiasıyla ‘kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, tanıklar dinlendi. Tanıklar, sanık Çelik’in söyleminin aksine, Hakkı Öz ile sevgili olduğunu belirtti. Tutulu sanık Çelik ise darp ve tırnak içindeki DNA’ların yer aldığı raporların dosyaya eklenmesini istedi. Duruşma savcısı ise, esas hakkındaki mütalaanın hazırlamak için süre talep etti.

Olay, 10 Şubat günü saat 19.30 sıralarında, Aşık Veysel Mahallesi 5733 Sokak’ta meydana geldi. İlişki yaşadıkları öne sürülen 17 yıllık evli ve 1 çocuk babası Hakkı Öz ile Buket Çelik arasında, park halindeki hafif ticari araçta tartışma çıktı. Buket Çelik, iddiaya göre sürücü koltuğundaki Öz’ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğdu. Olayın ardından gözaltına alınan Buket Çelik, tutuklandı.

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı İzmir Morg İhtisas Dairesi’nin hazırladığı detaylı otopsi raporunda kanında ethanol ile sildenafil saptanan Hakkı Öz’ün ölümünün, bağla boğma ile oluşmasının mümkün olduğu belirtildi. Raporda, ölümün mekanik asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) ve beyin iskemisi (kan akışının zayıflaması veya tamamen kesilmesi) sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varıldığı da kaydedildi. Buket Çelik hakkında, ‘kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Geçen duruşmada Hakkı Öz ile aynı evde yaşamadığını, sevgili olmadıklarını, kendisinden maddi destek almadığını söyleyen sanık Çelik, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanık Çelik dışında celseye, sanık avukatı Kasım Şimşek, müşteki avukatı Halil İbrahim Kırkağaç da katıldı.

TANIKLAR DİNLENDİ

Davanın ikinci duruşmasında bazı tanıklar dinlendi. Dinlenen tanıklardan Yunus Çöl (33), “Olay günü akşam saatleriydi. Buket Çelik, kaldırımda oturuyordu, ağlıyordu. Yüzü, boynu her tarafı kan içindeydi. Görünce korktum, hemen yardım etmek için yanına gittim. ‘Sevgilimle kavga ettim, polis çağır’ dedi. Sevgilisini ya da başka bir şey göstermedi. Başka da bir şey anlatamadı. Ağlıyordu, konuşacak durumda değildi. Ben de hemen polis çağırdım” dedi.

Bir diğer tanık Sevda Önal (49), “Kafe işletiyorum. Hemen iki dükkan ötemde. Hakkı Öz’ün ayakkabı dükkanı var. Esnaf komşum olması nedeniyle tanırım. Sanığı da Öz’ün sevgilisi olması nedeniyle tanıyorum. İkisinin hiç kavga ettiğini görmedim. Ancak Buket Hanım, Öz’ün kıskanç olduğunu, baskı yaptığını anlatırdı. Şiddet uyguladığına dair bir şey söylemedi” diye konuştu.

Tanıklardan İsmail Ses (41) ise “2016 yılında Buket’le resmi nikah olmaksızın, kısa bir birlikte yaşadık. Resmi nikah kıymak için müracaatımız oldu ancak sonrasında vazgeçtik. Hakkı Öz’ü tanımam. Kendisini hiç görmüşlüğüm yok. Sadece ismini duydum. 2021 yılının kasım ayında Buket Hanım Kuşadası’ndaki teyzesine yanına gideceğini, ancak evde olmadığını söyleyerek benim evimde misafir olarak bir hafta kadar kaldı. Ortak tanıdıklarımızdan Buket Hanım’ın benden ayrıldıktan sonra Hakkı Öz’le birlikte olduğunu duydum. Ortak arkadaşlarımız, Hakkı Öz hakkında bilgi sahibi olduklarını, sıkıntılı bir kişi olduğunu söyledi. Bana ‘Buket’e söyle ondan uzak dursun’ dediler. Sıkıntının ne olduğunu sordum ‘çok fazla alkol alıyor’ dediler. ‘Ayrıca kavgacı biridir’ dediler” ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaanın hazırlamak için süre talep etti. Buket Çelik ise “Tanık beyanlarında aleyhime olanları kabul etmiyorum. İsmail Ses ile beraber yaşamadık. Darp raporu ve tırnak içindeki DNA’ların incelenmesi için istenilen raporların, dosyada olmadığını gördüm. Bu raporların alınmasını istiyorum. Kıyafetlerimle ilgili inceleme raporlarının da alınmasını istiyorum. Kıyafetlerimde yırtıklar ve benim yolunan saçlarım vardı” dedi.

Sanık avukatı Kasım Şimşek de “Müvekkilim kendisine karşı yapılan ağır saldırıyı defetmek amacıyla hareket etmiştir. Haksız bir filin meydana getirdiği şiddetin yarattığı etki neticesi olay meydana gelmiştir. Emniyet kemerinin mekanizması itibarıyla kendini kitlemiştir. Sert açıldığı zaman kendini kitler” dedi. (DHA)

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