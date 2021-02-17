ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünün ilk Atak helikopterini teslim aldığını duyurdu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Emniyetimiz ilk ATAK helikopterini teslim aldı. Hoşgeldin Atak. Dosta güven düşmana polis Atak. Sağ olasınız sayın Cumhurbaşkanım. Emniyet teşkilatı adına şükranlarımızı arz ediyoruz” dedi.
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Emniyet, ilk Atak helikopterini teslim aldı
ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünün ilk Atak helikopterini teslim aldığını duyurdu.