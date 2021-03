Emniyet Genel Müdürü’nden, Antalya’da korona denetimi

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- KONTROLLÜ normalleşme dönemine geçiş sonrasında Antalya’daki iş yerleri, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Ersin Yazıcı tarafından denetlendi. Denetim sonrası açıklama yapan Aktaş, “Amacımız ceza uygulamadan ziyade, rehberlik edici, uyarıcılığı ağır basan denetim anlayışı sergilemek. Bir duyarlılık, bilinç oluşturarak, topyekun mücadeleyi ortaya koyabilmek” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın dün 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle başlatılan ‘Dinamik Denetim Süreci’yle birlikte ülke genelinde 260 bin personelle yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri başlatıldı. Genelgenin ardından Antalya’daki denetimlere, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve beraberindeki protokol üyeleri katıldı.

Kazım Özalp Caddesi’ndeki restoran ve kafelerdeki oturma düzenleri ile çalışanların hijyen kurallarını denetleyen ekip, ardından bir işletmede oturdu. Burada açıklama yapan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yeni dönemle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların, yerel yönetimlerin daha aktif biçimde oluşturacakları kendi ekipleriyle birlikte sahada olacağı, daha etkin ve dinamik, sürekli bir denetim modeline geçildiğini belirtti.

‘HERKESİN SAHİPLENMESİ ÇOK ÖNEMLİ’

‘Kontrollü Serbestlik’ dedikleri yeni bir dönem başladığını söyleyen Aktaş, “Burada illerimiz risk durumlarına kadar 4 kategoriye ayrıldı. Her il düzeyinde ve ülke düzeyinde bir seferberlik ruhuyla, kontrollü serbestlik döneminin devamını sağlayabilmek ve hem illerimizi hem ülkemizi daha iyi noktalara çekebilmek için her kesimin, her insanımızın bu işi sahiplenmesi çok önemli. Daha önceki denetimlerimiz vali ve kaymakamlarımızın koordinesindeydi, ama kolluk kuvvetlerimiz üzerinden yürüyen bir denetim söz konusuydu. Bu yeni dönemle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların, yerel yönetimlerin daha aktif biçimde oluşturacakları kendi ekipleriyle birlikte sahada olacağı daha etkin ve dinamik sürekli bir denetim modeline de geçmiş olduk.”

‘CEZA UYGULAMAKTAN ZİYADE REHBERLİK ETMEK’

Ülke genelinde 260 bin denetim personeliyle sahada olduklarını söyleyen Aktaş, “Bu sürecin devam edebilmesi noktasında denetimlerin yapılması çok önemli. Denetimlerdeki amacımız ceza uygulamadan ziyade daha çok rehberlik edici, uyarıcılığı ağır basan bir denetim anlayışı sergilemek. Bu uyarılara rağmen kuralları uygulama noktasında bir iyi niyet sergilemeyen kurum ve tesislere yönelik gerekli cezalar da uygulanmak durumunda. Asıl amacımız bir duyarlılık, bilinç oluşturarak, topyekun mücadeleyi ortaya koyabilmektir” diye konuştu.

‘ANTALYA’DA BİLİNÇ OLDUKÇA YÜKSEK’

Antalya’da tedbirler konusunda bilincin oldukça yüksek olduğunu belirten Aktaş, şöyle konuştu:

“Bu sahadaki uygulamayı çok ciddi bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sayın valimizin de dediği gibi Antalya riskli grup içerisinde ama inşallah 15 gün sonraki değerlendirmede en azından bir alt gruba gelir. Bu bilinç oluştuktan sonra bu sonuç rahatlıkla alınabilir diye düşünüyorum. Bütün ülke ve millet olarak el ele vererek koronavirüs salgınıyla mücadelede bütün dünyada örnek bir uygulamayı ortaya koyacağımıza inanıyorum.”

Koronavirüs nedeniyle geçen sene turizm sezonunun kötü geçtiğini, yeni sezondan umutlarının yüksek olduğunu belirten Vali Ersin Yazıcı ise, “Malum tüm Türkiye’de kontrollü bir rahatlama süreci başladı. Bununla birlikte Covid’den hep birlikte kurtulacağız. Antalya olarak turuncu rengimiz var. Kıymetli hemşehrilerimizin gayretleriyle, esnafımızın dikkatiyle turuncudan maviye geçme hedefimiz var. Burası turizmin başkenti, esnafımız ve hemşehrilerimiz bunun bilincinde. Turizmle ilgili geçen yıl kötü bir sezon geçirdik ama önümüzdeki sezon inşallah geçen yılı fazlasıyla telafi eden bir sezon olacak diye ümit ediyoruz” diye konuştu.

Antalya’ya gelecek misafirlerin sayısını yüksek tutabilmek için kurallara uyulması gerektiğini söyleyen Vali Yazıcı, “Turizm sektöründe çok ciddi sorunlar yaşandı. Hep birlikte bunu aşmak istiyoruz. Bunu aşmamızın yolu da sezon açılıncaya kadar kontrollü yaşamda kurallara uyarak, yüksek riskliden, önce sarı gruba, oradan da mavi gruba geçmemiz gerekiyor. Bunu Antalyalı hemşehrilerimin başaracağını düşünüyorum. İnşallah bu yeni süreçte kontrollü şekilde sağlığımız için, bize gelecek misafirlerin sayısını yüksek tutabilmek için, gelecek misafirlerimizi daha rahat, daha güvenli bir şekilde ağırlayabilmek için tüm hemşehrilerimi ve esnaflarımı kontrollü düzene uymalarını, herkesin birbirini ikaz ederek güvenlik kuvvetlerine iş bırakmadan kendimiz kurallara uyarak bu süreci atlatalım” diye konuştu.

Mehmet Aktaş ve Ersin Yazıcı, açıklamanın ardından kendilerine ikram edilen meyve suyunu içti.

