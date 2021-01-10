Emniyet Genel Müdürü Aktaş İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti

Ali AKSOYER – Adem VAROL / İSTANBUL, (DHA) EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Gayrettepe’de Asayiş Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’a ziyaretinde İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş eşlik etti. Bünyesinde Cinayet, Gasp, Hırsızlık, Oto Hırsızlık, Aranan Şahıslar, Yankesicilik-Dolandırıcılık, Ahlak Kumar ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği bulunan şubede, amirler ve komiserle ile bir araya gelen Mehmet Aktaş’a brifing verildi. Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile de bir süre görüşen Aktaş, bir saat süren ziyaretinin ardından ayrıldı.

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