Emlakçıların kanlı hesaplaşması: 2 kişiyi öldürdü, intihar etti (2) – Yeniden

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) – ANTALYA’da emlak alım satımı yapan 3 kişinin alacak anlaşmazlığı, 3 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Nihat Taşardı (40), konuşmak için bindiği lüks cipteki Mehmet Ateş (48) ile Mustafa Tepe’yi (48) tabancayla başından vurduktan sonra kendi başına da ateş etti. Tepe ile Taşardı olay yerinde, Ateş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.45 sıralarında, Esentpe Mahallesi Şahinbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak alım satım işiyle uğraşan Nihat Taşardı, aynı işi yapan ve aralarında anlaşmazlık bulunan Mehmet Ateş ve Mustafa Tepe’nin bulunduğu 34 DKF 631 plakalı lüks cipe bindi. Seyir halindeki cip, Şahinbey Caddesi üzerinde sağda durdu.

İKİSİNİ BAŞINDAN VURUP İNTİHAR ETTİ

Araçta tartışan üçlüden arka koltukta oturan Nihat Taşardı, sürücü koltuğundaki Mustafa Tepe ile sağ ön koltukta oturan Mehmet Ateş’in başına tabancayla ateş etti. Taşardı, ardından kendi başına da bir kez ateş etti.

HASTANEDE ÖLDÜ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Nihat Taşardı ile Mustafa Tepe’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Mehmet Ateş ise ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ateş, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin durumu öğrenip gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Olay yerindeki cenazeler, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI