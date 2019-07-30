Emlak ve otomotiv piyasasında kriz

Emlak ve otomotiv piyasasında ekonomik kriz etkisini en ağır şekilde göstermektedir.





Emlak sektöründe müteahhitler ellerinde kalan hesapsız kitapsız yapılmış 800.000 adet civarındaki konutu devlet alsın yoksa biz batıyoruz söylemiyle devlete satmaya çalışmaktadırlar. Kim hangi konutu devlete nasıl ve kaça satacak bilinmiyor ya da en azından şimdilik bu sorunun bir cevabı yok.

Bir taraftan inşaat maliyetleri hızla artıyorken diğer taraftan da emlak satış fiyatları hızla düşmektedir. Bugün emlak piyasasında adeta yaprak kımıldamıyor, korkunç bir durgunluk emlak piyasasını kasıp kavuruyor.

Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48.6 azaldı

TÜİK’in verilerine göre inşaatta işsiz sayısı 706 bin kişiye çıktı. İstihdam edilenlerin sayısında en büyük düşüş inşaat sektöründe görüldü. Bir dönem ekonomik büyümenin motoru haline gelen inşaat sektörü 2018’de yüzde 1.9 daralırken, 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 10.9 küçüldü.

İnşaat sektörü Türkiye’nin en fazla istihdam yaratan ve birçok sektöre destek veren lokomotif sektörüdür bu sektör çökerse zincirleme etkisi hem reel sektörü ve hem de finans sektörünü çok ciddi bir krize sürükler!

Görünen o ki emlak sektörü şu anda tam tanımıyla bitkisel hayatta ve çok acil bir müdahale yapılamaz ise bu komadan çıkması da kolay görünmüyor.

Türkiye’deki diğer bir önemli sektör de otomotiv sektörüdür. Bu sektörde de çok ciddi bir durgunluk yaşanmaktadır.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları vergi indirimlerine rağmen ilk çeyreği yüzde 44 daralarak kapattı.

2019 yılının ilk çeyreğinde ağır vasıta satışları yüzde 63 daraldı.

2019 yılının ilk 4 aylık döneminde traktör üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61.6 ve Satışlar yüzde 66.4 geriledi

Her ne kadar üreticiler ihracat sayesinde ayakta kalabiliyorlarsa da özellikle satışlar sayesinde yaşayan bayiler gerçekten de çok zor durumdadırlar. Otomotiv sektörü üretimi ile, satışı ile, servis ve bakımı ile çok geniş bir sektördür, çok sayıda insana istihdam ve ekonomiye büyük bir hacim sağlar

Bu iki sektör emlak ve otomotiv sektörü bu kadar ağır bir kriz yaşarken ekonominin geri kalanının sağlıklı olması zaten mümkün değildir ve kaldı ki zaten diğer sektörlerden gelen haberlerde hiç iç açıcı değildir.

İktidarın işi çok zor önünde iki tercih var ya piyasaya para pompalayacak enflasyon ve döviz kurları artacak sonuçta Türk lirasının değer kaybetmesi ile Türk Lirası bazında borcu olan firmalar kurtulacak fakat döviz borcu olan firmalar çok zor duruma düşecek ya da kurları kontrol etmek için bu sıkı para politikası devam ettirecek piyasaya para sürmeyecek, piyasalardaki kilitlenme çözülemeyecek ve bu sırada birçok firma iş yapamadığı için zor duruma düşecek belki de batacak. Yani hem bu kilitlenmeyi çözüp piyasaları hareketlendirmenin, hem kurları kontrol edip ve hem de borçtan kurtulmanın kolay bir yolu yok her halükarda çok ağır bir bedel ödenecek.

Ayrıca hatırlatmak isterim ki bugünkü enflasyon ve faiz oranları ile emlak ve otomobil sektöründe kredi ile alışveriş yapmak çok da mümkün ve mantıklı değildir.

Belki de tek çıkar yol ciddi vergi indirimleri yapılarak ve hatta belki ÖTV, KDV gibi vergileri sıfırlayarak bu sektörleri hareketlendirmektir. Satış olmadığı zaman nasılsa devlet vergi alamıyor dahası bu sektörler çökerse devlet uzun zaman bu sektörden vergi falan tahsil edemeyeceği gibi muhtemelen alacak hanesine yazdığı vergi ve sigorta primlerini de hiçbir zaman tahsil edemeyecek. Belki bir de bu sektörlerde bir kurtarma operasyonu üstlenmek zorunda kalacak ve çözülmesi gereken işsizlik problemi de çabası olacak.

Ne yazık ki iktidar sorunlara çözüm üretebilmekten aciz oturmuş bekliyor, seyrediyor ve her geçen gün tablo, sadece tablo değil sorunun çözümü için alınması gereken tedbirler ve fedakarlıklarda ağırlaşıyor.

Bir an önce harekete geçilmez çok ciddi tedbirler alınmaz ise sonra çok geç olacak demedi demeyin.