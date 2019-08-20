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Emlak piyasasında kriz

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TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye’de 2019 Temmuz ayında sadece 102.236 adet konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,5 oranında azalarak 102.236 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17 276 konut satışı ve %16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9.491 konut satışı ve %9,3 pay ile Ankara, 5.576 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi.

İpotekli konut satışları ise 2019 Temmuz ayında sadece 13.064 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %57 oranında azalış göstererek 13.064 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %12,8 olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda da 89.172 konut el değiştirdi. Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6 oranında azalarak 89.172 adet oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 15.133 adetlik konut satışı ve %17 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %87,6 oldu. Ankara 7.914 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4.778 konut satışı ile İzmir izledi.

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Konut satışlarında 38.931 adet konut ilk defa satıldı. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %32,4 azalarak 38.931 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %38,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6.709 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3.035 konut satışı ile Ankara ve 2.012 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 63.305 adet konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 azalış göstererek 63.305 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10.567 konut satışı ve %16,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %61,2 oldu. Ankara 6.456 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3.564 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara 2019 yılı Temmuz ayında 4 192 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %46,7 artarak 4.192 adet oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2019’da ilk sırayı 1.903 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 764 konut satışı ile Antalya, 249 konut satışı ile Ankara, 217 konut satışı ile Bursa ve 177 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 734 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 464 konut ile İran, 219 konut ile Kuveyt, 218 konut ile Suudi Arabistan ve 215 konut ile Rusya Federasyonu izledi. Türkiye’de Suriyeli 3.5 milyondan fazla mülteci olmasına rağmen konut edinmemeleri Suriyeli mültecilerin  yoksulluk seviyelerinin bir göstergesi diye düşünüyorum.

TÜİK tarafından açıklanan bu verileri analiz ettiğimizde emlak sektöründe krizin devam ettiğini ve özellikle konut kredisi faiz oranlarının yüksekliği yüzünden ipotekli satışların son derecede düşük olduğunu görüyoruz.

Dikkat çeken bir diğer husus ise ilk defa satılan konut sayısındaki %32,4’lük azalma ilk el satışları müteahhitler tarafından yapılan satışlardır bu satışlardaki düşüş daralmanın devam ettiğinin göstergesidir.

TÜİK Yapı İzin İstatistiklerine göre Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre bina sayısı %42,5, yüzölçümü %37,7, değeri %19,8, daire sayısı %45,9 azaldı.

Bütün bu veriler bize emlak sektöründeki çöküş de diyebileceğimiz ciddi daralmayı açıkça göstermektedir. Emlak sektörü Türk ekonomisinin lokomotif sektörüdür. En fazla istihdam yaratan sektörlerin başında gelir. Bu sektör durursa zincirleme etkisi bir çok sektörde görülür mobilyadan beyaz eşyaya, çimentodan seramiğe kadar bir çok alanda üretim yapan fabrika ve tesisler de zora girer durur, işçi çıkarmak zorunda kalır. Elindeki konutu satamayan müteahhitler banka kredilerini çevirmekte zorlanır ve kriz finans sektörüne de sirayet eder.

Kamu bankaları öncülüğünde Ağustos ayında başlayan konut kredilerinde faizleri indirme kampanyaları ne kadar etkili olacak ipotekli satışları ne kadar arttıracak bunu 18 Eylül tarihinde açıklanacak verilerde göreceğiz. Ne yazık ki şimdilik çok etkili olmuş görünmemekte ve emlak sektöründe bir hareketlilik gözlenmemektedir.

İktidar acil tedbirler almaz ve müteahhitlerin batışını seyretmeye devam ederse sonradan bu sektörü derleyip toplamak çok zor ve maliyetli olur demedi demeyin.

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