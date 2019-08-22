Emlak, otomotiv, beyaz eşya hepsi de alarm veriyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 yükseldi.

TÜİK verilerine göre geçen yılın Haziran ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,9, işçilik endeksi yüzde 26,3 arttı.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Bu verilere göre Konut Fiyat Endeksi , Haziranda aylık yüzde 0,74, yıllık yüzde 1,72 artış kaydetti.

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Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,74 artarak 111 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,72 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,10 oranında azaldı.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, haziran ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,11, yüzde 0,84 ve yüzde 0,56 artış gözlemlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul ve Ankara’da sırasıyla yüzde 2,29 ve yüzde 0,73 azalış, İzmir’de yüzde 0,30 artış gösterdi.

TÜİK tarafından hazırlanan İnşaat Maliyet Endeksi ile TCMB tarafından hazırlanan Konut Fiyat Endeksini bir arada değerlendirdiğimizde inşaat maliyetleri artarken inşaat satış fiyatlarının nominal olarak artsa dahi enflasyon karşısında reel olarak gerilediği açıkça görülmektedir!

Bu sürdürülebilir bir durum değildir acil tedbir alınmazsa elinde konut stoğu bulunan bütün müteahhitler batar, kullanmış oldukları banka kredilerini de geri ödeyemezler ve kriz finans sektörüne de sıçrar. Bu durumun işsizliği arttıracağı, ayrıca müteahhitlerin inşaat malzemeleri üreten fabrikalara olan borçlarını ödeyemeyeceği ve bu durumun fabrikaları da sıkıntıya sokacağı, zincirleme bir etki yaratacağı ise ayrı bir gerçekliktir.

Otomotiv sektörünün durumuna gelirsek: Haziran sonunda ÖTV indiriminin son bulmasıyla Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında yüzde 66 kayıp yaşandı. Otomotivciler, bayram tatilinin de etkisiyle Ağustos ayında kaybın büyümesinden endişe ediyorlar. 2017’de 1 milyon adetlik satışa yaklaşan iç pazarın, bu yıl 300 binlere kadar inebileceği öngörülüyor.

Bu sektörde araç üreten fabrikalar ve yan sanayi ihracatın etkisi ile iç piyasada yaşanan krizin etkilerini daha az hissediyor, oysa başta bayiler olmak üzere iç piyasada satış, bakım, onarım yapan küçük ve orta boy işletmeler iç piyasanın daralmasının etkisi ile çok ciddi bir kriz yaşıyor. Artan kurların ve fahiş miktarda yüksek vergilerin de etkisi ile bir çok araç zaten satın alınabilir fiyat seviyelerinin çok üzerine çıkmış bulunmaktadır.

Genel olarak ekonomide fakat özel olarak inşaat sektöründe yaşanan ciddi durgunluk başta kamyon olmak üzere profesyonel kullanıma yönelik araçların satışını durma noktasına getirdi. Ağır ticari araç pazarında Ocak-Haziran döneminde toplam 3.315 adet kamyon ve çekici satışı gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde gerçekleşen toplam 7.966 adetlik satışa göre pazar 2019 yılının ilk altı ayında yüzde 58,39 daraldı.

Mercedes Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, ekonomide yüzde 3-3.5 büyüme için yılda en az 35 bin kamyon satılması gerektiğini, bu yıl bu rakamın 10 bin olmasını öngördüklerini söyledi. Sülün normal dönemlerde Türkiye’de yılda bin adet şehirlerarası otobüsün satılması gerektiğini 2019 için bu sayının 250 adette kalabileceğinin kaydetti.

TAİD Genel Başkanı İlhami Eksin ise 2019 yılının ilk yarısını değerlendirirken “Ağır ticari araç pazarındaki daralma devam ediyor. Bu daralma 4 yıldır üst üste sürüyor.” dedi

Diğer yandan Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği, Haziran 2019’a ait ‘Türkiye Tarım Makinaları Sektörü Aylık Traktör Raporunu’ yayınladı. Bu rapora göre Haziran 2019’da 1.976 adet traktör üretilmiş olup üretim bir önceki yılın Haziran ayına göre yüzde 51,1 azaldı. İhracatta ise bir önceki yılın Haziran ayına göre yüzde 17,6 artış oldu. Diğer yandan, 2019 yılı Mayıs ayında 2.229 adet traktörün trafik tescili gerçekleşmiş, trafiğe çıkan traktör sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,3 azalmış bulunmaktadır.

Diğer bir önemli sektör olan beyaz eşya pazarındaki daralma Temmuz ayında da sürdü ve ÖTV muafiyeti uygulamasının Haziran’da sona ermesinin de etkisiyle iç satışlar yüzde 31 düştü. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar Temmuz ayında yüzde 31 düştü, bu düşüş pazardaki daralmanın boyutunu açıkça göstermektedir.

Paylaştığım verilerden de görüleceği üzere üç lokomotif sektör de alarm vermektedir. İktidar çok acil tedbirler almazsa ekonomik bir çöküşün durdurulması mümkün olmayacaktır düşüncesindeyim.