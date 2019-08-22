  • Haberler
  • Yazarlar
    • Yazarlar

      Emlak, otomotiv, beyaz eşya hepsi de alarm veriyor

      Murat Özbülbül -
      Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.
      Yazarlar

      Tango iki kişiliktir

      Ahmet Özal -
      Geçtiğimiz Temmuz 2019’da Rusya dışişleri bakanı Lavrov, Moskova’da bir gazeteye verdiği röportajda, ABD’ye açık bir mesaj verdi.
      Yazarlar

      Kerer Köyü’nün 500 Yıllık Tarihi

      Prof. Dr. Yılmaz Kurt -
      Kerer köyü Erzincan’ın Kemah kazâsına bağlı tarihî bir köydür. Kemah- Refahiye- Erzincan yollarının kavşak noktasında kurulmuştur.
      Yazarlar

      İmamoğlu şımarma hayal kurma

      Orhan Uğuroğlu -
      31 Mart yerel seçim öncesi tüm İstanbulluları kucaklamak için sokaklara çıktığında, 23 Haziran’da cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a onun atadığı Binali Yıldırım’a 806 bin 415 tarihi fark attığında, “Bu adam Erdoğan’a rakip olur” demiştim.
type here...
Ana Sayfa Yazarlar Emlak, otomotiv, beyaz eşya hepsi de alarm veriyor
Yazarlar

Emlak, otomotiv, beyaz eşya hepsi de alarm veriyor

Murat Özbülbül
Murat Özbülbül

-

110
0

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 yükseldi.

TÜİK verilerine göre geçen yılın Haziran ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,9, işçilik endeksi yüzde 26,3 arttı.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Bu verilere göre Konut Fiyat Endeksi , Haziranda aylık yüzde 0,74, yıllık yüzde 1,72 artış kaydetti.

- Reklam -

Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,74 artarak 111 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,72 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,10 oranında azaldı.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, haziran ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,11, yüzde 0,84 ve yüzde 0,56 artış gözlemlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul ve Ankara’da sırasıyla yüzde 2,29 ve yüzde 0,73 azalış, İzmir’de yüzde 0,30 artış gösterdi.

TÜİK tarafından hazırlanan İnşaat Maliyet Endeksi ile  TCMB tarafından hazırlanan Konut Fiyat Endeksini bir arada değerlendirdiğimizde inşaat maliyetleri artarken inşaat satış fiyatlarının nominal olarak artsa dahi enflasyon karşısında reel olarak gerilediği açıkça görülmektedir!

Bu sürdürülebilir bir durum değildir acil tedbir alınmazsa elinde konut stoğu bulunan bütün müteahhitler batar, kullanmış oldukları banka kredilerini de geri ödeyemezler ve kriz finans sektörüne de sıçrar. Bu durumun işsizliği arttıracağı, ayrıca müteahhitlerin inşaat malzemeleri üreten fabrikalara olan borçlarını ödeyemeyeceği ve bu durumun fabrikaları da sıkıntıya sokacağı, zincirleme bir etki yaratacağı ise ayrı bir gerçekliktir.

Otomotiv sektörünün durumuna gelirsek: Haziran sonunda ÖTV indiriminin son bulmasıyla Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında yüzde 66 kayıp yaşandı. Otomotivciler, bayram tatilinin de etkisiyle Ağustos ayında kaybın büyümesinden endişe ediyorlar. 2017’de 1 milyon adetlik satışa yaklaşan iç pazarın, bu yıl 300 binlere kadar inebileceği öngörülüyor.

Bu sektörde araç üreten fabrikalar ve yan sanayi ihracatın etkisi ile iç piyasada yaşanan krizin etkilerini daha az hissediyor, oysa başta bayiler olmak üzere iç piyasada satış, bakım, onarım yapan küçük ve orta boy işletmeler iç piyasanın daralmasının etkisi ile çok ciddi bir kriz yaşıyor. Artan kurların ve fahiş miktarda yüksek vergilerin de etkisi ile bir çok araç zaten satın alınabilir fiyat seviyelerinin çok üzerine çıkmış bulunmaktadır.

Genel olarak ekonomide fakat özel olarak inşaat sektöründe yaşanan ciddi durgunluk başta kamyon olmak üzere profesyonel kullanıma yönelik araçların satışını durma noktasına getirdi. Ağır ticari araç pazarında Ocak-Haziran döneminde toplam 3.315 adet kamyon ve çekici satışı gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde gerçekleşen toplam 7.966 adetlik satışa göre pazar 2019 yılının ilk altı ayında yüzde 58,39 daraldı.

Mercedes Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, ekonomide yüzde 3-3.5 büyüme için yılda en az 35 bin kamyon satılması gerektiğini, bu yıl bu rakamın 10 bin olmasını öngördüklerini söyledi. Sülün normal dönemlerde Türkiye’de yılda bin adet şehirlerarası otobüsün satılması gerektiğini 2019 için bu sayının 250 adette kalabileceğinin kaydetti.

TAİD Genel Başkanı İlhami Eksin ise 2019 yılının ilk yarısını değerlendirirken “Ağır ticari araç pazarındaki daralma devam ediyor. Bu daralma 4 yıldır üst üste sürüyor.” dedi

Diğer yandan Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği, Haziran 2019’a ait ‘Türkiye Tarım Makinaları Sektörü Aylık Traktör Raporunu’ yayınladı. Bu rapora göre Haziran 2019’da 1.976 adet traktör üretilmiş olup üretim bir önceki yılın Haziran ayına göre yüzde 51,1 azaldı. İhracatta ise bir önceki yılın Haziran ayına göre yüzde 17,6 artış oldu. Diğer yandan, 2019 yılı Mayıs ayında 2.229 adet traktörün trafik tescili gerçekleşmiş, trafiğe çıkan traktör sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,3 azalmış bulunmaktadır.

Diğer bir önemli sektör olan beyaz eşya pazarındaki daralma Temmuz ayında da sürdü ve ÖTV muafiyeti uygulamasının Haziran’da sona ermesinin de etkisiyle iç satışlar yüzde 31 düştü. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar Temmuz ayında yüzde 31 düştü, bu düşüş pazardaki daralmanın boyutunu açıkça göstermektedir.

Paylaştığım verilerden de görüleceği üzere üç lokomotif sektör de alarm vermektedir. İktidar çok acil tedbirler almazsa ekonomik bir çöküşün durdurulması mümkün olmayacaktır düşüncesindeyim.

- Reklam -
Önceki İçerikTango iki kişiliktir
Sonraki İçerikKapadokya’da mağarada çamur banyosu
Murat Özbülbül
Murat Özbülbülhttps://sonsoz.com.tr

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

Sağlık HaberleriEditör -

3 yıl akciğerine yapışan kemikle yaşadı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Ayşe Ekinci'nin (59) soluk borusuna, çorba içerken kaçan kemik, akciğerine saplandı.
Devamını Oku
Yaşam HaberleriEditör -

Kapadokya’da mağarada çamur banyosu

Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da çamur banyosu yapılan kayadan oyma mağaralara, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.
Devamını Oku
YazarlarMurat Özbülbül -

Emlak, otomotiv, beyaz eşya hepsi de alarm veriyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.
Devamını Oku
YazarlarAhmet Özal -

Tango iki kişiliktir

Geçtiğimiz Temmuz 2019’da Rusya dışişleri bakanı Lavrov, Moskova’da bir gazeteye verdiği röportajda, ABD’ye açık bir mesaj verdi.
Devamını Oku
Video HaberEditör -

1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları yükseliyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor
Devamını Oku
Spor Gündemi ve HaberleriEditör -

Okan Buruk: Fenerbahçe maçı kötü başlangıcı silmek için önemli bir hedef

Süper Lig’in 2’nci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Öne ÇıkanMehmet Akgün -

Basın kartı gönüllerde “sarı” Olmaya devam ediyor

Başbakanlık'a bağlı olan ve Sarı Basın Kartı’nın verildiği Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü kapatıldı, görev ve yetkileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı'na devredildi.
Devamını Oku
Öne ÇıkanMehmet Akgün -

Hükümet ve Memurlar Zam Konusunda Anlaşamadı

Ankara'da memurlar, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle önce iş bıraktı daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan atma eylemi yaptı.
Devamını Oku

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Yazarlar

Tango iki kişiliktir

Geçtiğimiz Temmuz 2019’da Rusya dışişleri bakanı Lavrov, Moskova’da bir gazeteye verdiği röportajda, ABD’ye açık bir mesaj verdi.
Ahmet Özal -
Devamını Oku
Yazarlar

Kerer Köyü’nün 500 Yıllık Tarihi

Kerer köyü Erzincan’ın Kemah kazâsına bağlı tarihî bir köydür. Kemah- Refahiye- Erzincan yollarının kavşak noktasında kurulmuştur.
Prof. Dr. Yılmaz Kurt -
Devamını Oku
Yazarlar

İmamoğlu şımarma hayal kurma

31 Mart yerel seçim öncesi tüm İstanbulluları kucaklamak için sokaklara çıktığında, 23 Haziran’da cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a onun atadığı Binali Yıldırım’a 806 bin 415 tarihi fark attığında, “Bu adam Erdoğan’a rakip olur” demiştim.
Orhan Uğuroğlu -
Devamını Oku
Yazarlar

İdlib, Dolar ve Ekonomi

Son günlerdeki gelişmeler baş döndürücü şekilde devam ediyor.
Ahmet Özal -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR