Emirzade nine, 19 Mayıs Marşı’nda ‘yalın ayak’ dışarı koştu

Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, araçlardan çalınan marşı duyup, yalın ayak dışarıya koşan 90 yaşındaki Emirzade Tekin’in o görüntüleri büyük ilgi gördü.

Lüleburgaz’da dün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, belediye tarafından araçlardan marşlar çalınarak ilçede tur düzenlendi. Konvoyda şarkıcı Kıraç’ın seslendirdiği 19 Mayıs Marşı’nı duyan Emirzade Tekin, ayakkabılarını giymeden yalın ayak oğlunun da yardımıyla sokağa koştu. Zabıta personelinin Türk bayrağı verdiği Tekin, bir elinde bayrak diğer elinde bastonuyla konvoyu selamladı.

Tekin’in o anlara ilişkin belediye kamerası ile çekilen görüntüleri ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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