Emirates havayolu temassız havayolu deneyimi sunan biyometrik geçişi tanıttı

BAE (DHA)- Dubai merkezli Emirates havayolu, ilk kez yüz biyometrisi kaydının ardından yolcuların seyahat belgelerini havalimanının herhangi bir yerinde göstermelerine gerek duyulmadan geliştirilen biyometrik geçişi tanıttı.

Dubai merkezli Emirates havayolu, ilk kez yüz biyometrisi kaydıyda yolcuların seyahat belgelerini havalimanının herhangi bir yerinde göstermelerine gerek duyulmadan geliştirilen biyometrik geçişi tanıttı. Yolcuların, check-in, pasaport kontrolü, salon ve kapılardan yalnızca yüz ve iris tanımasının bir karışımı olan yöntem ile geçebilecek. Dubai Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada “Emirates, check-in’den uçağa binişe kadar temassız bir havaalanı deneyimi olan biyometrik geçişi entegre etti. Girişim, daha hızlı daha güvenli bir yolculuk için daha az belde kontrolü ve daha az sırada bekleme imkanı sunuyor.” ifadelerine yer verildi.