Bu yıl dijital formatla devam eden ve yeni nesil sanatçıları destekleyen Red Bull Warm Up için, Türkçe elektronik müziğin sevilen isimlerinden Emir Yargın hazırladığı video ile katılımcılar için evini sahneye dönüştürmenin ipuçlarını sıraladı.

7 yıldır devam eden ve bu yıl ilk kez yalnızca dijital olarak sürdürülecek Red Bull Warm Up, müziğe ilgili ve özgün müzik üreten herkese şans tanıyor. Projeyle birlikte kendi bestelerini ve performanslarını bir video aracılığıyla gösterecek olan katılımcılar arasından seçilen 1 müzisyen ya da grup, kendi video klibine kavuşacak. Türkçe elektronik müziğin sevilen isimlerinden, aynı zamanda birçok alternatif klibin yönetmenliğini üstlenen Emir Yargın, hazırladığı bir video ile Red Bull Warm Up katılımcıları için evini sahneye dönüştürmenin ipuçlarını verdi.