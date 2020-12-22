Emir uyardı bakanlık geri adım attı

Grip aşısında e-reçeteden vazgeçerek Aile Sağlığı Merkezleri’nden (ASM) reçetelendirme uygulamasına geçen Sağlık Bakanlığı, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in kaos yaratacağı uyarısının ardından tekrar e-reçete sistemine döndü. Emir, “Olmayan aşı ile kaos yaratacaklardı” dedi.



SÜRECİ YAP-BOZ’A ÇEVİRDİLER

Aylardır yeterli miktarda grip aşısı tedarik edemeyen Sağlık Bakanlığının süreci “yap-boz”a çevirdiğini ve yönetemediğini belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Türkiye henüz grip aşısındaki problemlerini dahi çözemedi. Bu anlayışla Sağlık Bakanlığı, COVID aşısını nasıl getirecek, getirse bile aşılama programını nasıl yürütecek?” diye sordu.



10 MİLYON KİŞİLİK LİSTE HAZIRLANMIŞTI

Grip aşısında e-reçete sisteminden vazgeçerek ASM’lerde reçelendirme ve depolandırma uygulamasına geçen Sağlık Bakanlığının üç gün sonra bu kararından vazgeçtiğini açıklayan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, şunları söyledi:

“Türkiye’de 25 milyona yakın kronik hasta var ve daha 2.5 milyon doz bile bulunamadı.

Bakanlık bu yüzden de grip aşısını e-nabız üzerinden reçetelendirirken Carlson Risk Skorlaması ile hak sahipliği kriterlerini daraltmış ve çok az kişiye grip aşısı hakkı verilmişti.

Bugüne kadar e-nabız üzerinden aşı hakkı elde edebildiğini gören sınırlı sayıda kişi, aşısını eczanelerden alıp ASM’lerde olabiliyordu. Bakanlık, gelen tepkiler üzerine aşı bulunmuş algısı yaratmak için bu uygulamadan vazgeçerek Cuma günü 10 milyon kişilik hak sahibi listesi hazırlayıp ASM’lere göndermişti.



BİZ UYARINCA GERİ ADIM ATTILAR

Ancak, depolarda şu anda en fazla 500 bin aşının bulunduğunu biliyoruz ve yine aşı yetmeyeceği için aile hekimleri ile vatandaşlar karşı karşıya kalacaktı. Bu süreci de ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Olmayan aşı ile kaos yaratacaklardı. Biz uyarınca geri adım attılar. Yine eski sisteme döndüler. Ama istediğiniz sistemi getirin, aşının olmadığı gerçeğini değiştiremezsiniz.

COVID AŞISINDA NE OLACAK

Önümüzde COVID aşısı süreci var ve Türkiye daha grip aşısındaki problemlerini dahi çözemedi. Bu anlayışla Sağlık Bakanlığı, COVID aşısını nasıl getirecek, getirse bile aşılama programını nasıl yürütecek?” Emir, Sağlık Bakanlığının geçtiğimiz hafta aldığı ASM’lerde depolandırma ve reçetelendirme uygulaması üzerine şu uyarılarda bulunmuştu:

“Aile hekimleri hangi kritere göre, kime aşı yapacak? Bu sorunun yanıtı yok. Aile hekimleri hasta seçmek zorunda kalacak ve tam bir kaos yaşanacak. Aşı olamayan vatandaşla aile hekimi karşı karşıya gelecek. ASM’lerde bu yığılma yaşanırken aşıların korunmasına ilişkin de sorunlar yaşanacak. ASM’lere yüzlerce aşı gelecek ancak bu kadar aşının korunacağı yeterli dolapları bulunmuyor.”