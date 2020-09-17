Emir: Tıbbi malzeme krizi giderek büyüyor

Kamu hastaneleri, tıbbi malzeme temin edememe noktasına gelince sektörün 19 milyar TL’ye yaklaşan borcunu ödeyemeyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, firmalarla pazarlığa başladı. Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’nin firma sahipleriyle birebir görüşmelere başladığını belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “İktidar, 5 müteahhite milyar dolarları akıtmaktan vazgeçmiyor, kasa boşaldı. Çırpındıkça batıyorlar, sağlık sistemi iflas noktasında” dedi.



KRİZ GİDEREK DAHA DA BÜYÜYOR

Kamu hastanelerinin 14 aya, üniversite hastanelerinin de 36 aya varan borçları nedeniyle başlayan tıbbi cihaz ve malzeme krizinin giderek daha da büyüdüğünü belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’nin Pazartesi gününden itibaren firmalarla birebir pazarlığa başladığını söyledi. Türkiye’de pandemi süreci başlamadan önce gerekli önlemlerin alınması konusunda iktidarı defalarca uyardıklarını hatırlatan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, tüm uyarılara kulağını tıkadı, bildiğini okuyor” dedi. Sektöre olan borcun 19 milyar TL’ye yaklaştığını ve bu borcun her geçen gün katlanarak büyüdüğünü ifade eden Emir, şunları söyledi:



BASKI ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYORLAR

“İktidar, 5 müteahhite milyar dolarları akıtmaktan vazgeçmiyor, kasa boşaldı. Çırpındıkça batıyorlar, sağlık sistemi iflas noktasında. Ekonomik darboğaza ittikleri firmalar da ürün üretemez, tedarik edemez hale geldi. Bu sorun aynı zamanda bir halk sağlığı sorununa dönüşmeye başlayacak. Kamu hastaneleri bir enjektör, bir gazlı bez dahi alamaz duruma düşürüldü. Başhekimler, hastanelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için adeta firmalara yalvarırcasına yazılar yazmaya başladı. Şimdi de üreticileri tek tek görüşmeye çağırarak, baskı altına almaya çalışıyorlar. Yaklaşık 10 bin firmanın devletten alacağı bulunuyor. Tek tek görüşerek, nereye varmayı hedefliyorsunuz? İktidarın savunduğu gibi, Türkiye ekonomisi uçuşa geçtiyse tüm bu sıkıntılar neden yaşanıyor.”