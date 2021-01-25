Emir: Esnaf kendini unuttu,ekmek yardımına başladı

CHP heyeti ile birlikte Aksaray’da vatandaşların sorunlarını dinleyen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 2 günlük ziyaretin ardından çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.Tarım Bakanlığının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin halka ucuz ekmek götürdüğü mobil büfelerine getirdiği yasağı hatırlatan Emir, “O büfeler boşuna açılmadı. Vatandaş ekmek bile alamaz halde ve ekonomik buhran ülkenin her yanında. Aksaray’da da evine ekmek götüremeyen aileler var ve esnaf aralarında yardım toplayıp bu ailelere ekmek götürüyor” dedi.



AKSARAY AKP’DEN VAZGEÇMİŞ

CHP’li milletvekilleri ve Parti Meclisi üyeleri, “Aksaray’ın sorunlarını dinlemeye geliyoruz” programı kapsamında iki gün boyunca Aksaray’da vatandaşların sorunlarını dinledi. Şehir merkezinin yanı sıra ilçe, belde ve köylere de giden CHP heyeti, izlenimlerini bir rapor halinde Genel Merkez’e sunarken CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ziyaretin ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Aksaray’ın bugüne kadar AKP iktidarına verdiği desteğe rağmen şehre sahip çıkılmadığını belirten Emir, “İnsan kendisiyle dertleşeni, elini uzatanı sever ama bunlar hiç el uzatmamış. Aksaray da artık AKP’den vazgeçmiş” dedi. Emeklinin, esnafın, işçinin toplumun her kesiminin derdinin ortak olduğunu ve vatandaşın ekonomik zorluklar karşısında dayanacak gücünün kalmadığını ifade eden Emir, şunları söyledi:



HERKESİN DERDİ AYNI

“Vatandaş kaderine terk edilmiş durumda. İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi neden halka ucuz ekmek ulaştırmak için tüm imkanlarını seferber ediyorsa, Aksaray’daki isyanın nedeni de aynı. Vatandaş artık evine ekmek götüremiyor. Ancak, Saray rejimi, bu isyana kulak vermek yerine halkın ekmek talebini abartı olarak görüyor, belediyenin mobil büfelerini yasaklama yoluna gidiyor. Aksaray’da da iki gün boyunca dinlediğimiz esnaf dertli.

İMECE USULÜ MÜCADELE



Çocuk harçlığı gibi bin TL ile ayakta kalması beklenen esnaf, kirasını ve vergisini ödeyemez halde. Ama ekonomik buhran her kesimi öyle bir sardı ki artık evine ekmek götüremeyen aileler var. Kapalı Çarşı’da görüştüğümüz esnaf, artık kendi derdini de geçip bize evine ekmek götüremeyen ve aileleri anlatıyor. Esnaf artık kendini unutmuş, ekmek dahi alamayan ailelere en azından ekmek alabilmek için aralarında yardım toplamaya başlamış. Devletten umudunu kesmiş olan vatandaş, imece usulü hayatta kalmaya çalışıyor.”