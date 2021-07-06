Emir: 400 bin doz Sputnık V aşısı çöpe mi gitti

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Rusya ile yapılan 50 milyon dozluk anlaşma kapsamında ilk partide alınan 400 bin doz Sputnik V aşısının, aradan üç hafta geçmesine rağmen halen kullanımına başlanmadığını söyledi. Aşının kullanılmama sebebinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini ifade eden Emir, “Yoksa aşılarda bir sorun mu çıktı? Öyleyse Rusya’ya ödenen paralar geri alınabilecek mi? Ortaya çıkan zararın hesabını kim verecek?” sorularını yöneltti.

TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI

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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Rusya’dan alınan yaklaşık 400 bin doz Sputnik V aşısının, aradan üç hafta geçmesine rağmen halen kullanıma alınamamış olmasını TBMM gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sunan Emir, Bakanlığın COVID-19 salgınının en başından beri yalnızca Çin aşısı Sinovac’a yöneldiğini ve yapılan aşı anlaşmalarının detaylarını gizlediğini hatırlattı. Sinovac ısrarı nedeniyle Biontech aşısı ile ilgili de aylarca girişimde bulunulmadığını ve bu yaklaşımın Türkiye’yi aşı tedarikinde güç duruma düşürdüğünü kaydeden Emir, şu ifadeleri kullandı:

AŞISIZ KALINCA RUSYA’YA YÖNELDİLER

“Biontech aşısında geç kalındığı için Türkiye’de aşılama hızı bu yılın Haziran ayına kadar çok yavaş bir şekilde ilerledi. Türkiye’nin düştüğü bu zor durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 28 Nisan’da kullandığı ‘Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor’ ifadesi ile daha da açığa çıkmıştı. Çin’in taahhütlerini yerine getirmemesi ve Biontech anlaşmasında geç kalınması nedeniyle Türkiye alel acele Sputnik V aşısına yöneldi. Bakanı Koca, yine aynı tarihte yaptığı açıklamada Sputnik V aşısı için Rusya ile anlaşma sağlandığını belirterek, ‘Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak için anlaşma imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecek’ ifadesini kullandı.

ÜÇ HAFTA GEÇTİ, HALEN KULLANILAMIYOR

Buna karşın Sputnik V aşısının ilk partisi, taahhüt edilen tarihten neredeyse bir ay sonra 14 Haziran 2021 tarihinde gönderildi. Fakat Türkiye bu süreçte zaten Biontech aşısını da temin edebilir hale gelmişti. Bugün baktığımızda Rusya’dan bugüne kadar 400 bin doz Sputnik V aşısı gelmiş olsa da, bu aşıların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda yapılması gereken kontrolleri, aradan üç hafta geçmesine rağmen tamamlanamadı. Dolayısıyla Türkiye’ye ulaştıktan sonra kısa sürede devreye alınacağı belirtilen Sputnik V aşısı, halen kullanıma giremedi. Bu durum da aşı ile ilgili soru işaretlerine neden oluyor.”

KALAN AŞILAR ALINMAYA DEVAM EDECEK Mİ

Emir, Bakan Koca’ya şu soruları yöneltti: “Aşılarda, kullanımına engel teşkil edecek şekilde bir sorun mu çıktı? Öyleyse Rusya’ya ödenen paralar geri alınabilecek mi? 50 milyon dozluk anlaşma kapsamında aşıların kalan kısmı alınmaya devam mı edilecek? Ortaya çıkan zararın hesabını kim verecek?”