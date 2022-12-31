Eminönü’nde yılbaşı alışverişi yoğunluğu

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Sevda SARIKAYA- Feridun AÇIKGÖZ- İSTANBUL (DHA)- Yeni yıla girmeye saatler kala alışverişi son ana bırakan vatandaşlar Eminönü’nde büyük yoğunluk oluşturdu. Özellikle kuruyemiş tezgâhlarının önünden yoğunluk oluşurken yürümekte bile zorlananlar oldu.

Yılbaşı alışverişi denilince akla ilk gelen Eminönü’nde alışverişi son ana bırakanlar büyük yoğunluk oluşturdu. Yılbaşı gecesini evde geçirmek isteyenlerin tercihi ise lokum, kuruyemiş ve sucuk gibi ürünlerden yana oldu.

“TURİSTİK BİR BÖLGE OLDUĞU İÇİN TALEP EDİLİYOR”

Eşiyle birlikte alışveriş yapan ve yılbaşını evde ailesiyle geçireceğini söyleyen Elif Yılmaz, “Yılbaşı benim için çok da bir şey ifade etmiyor. Sonuçta her zaman ailemleyim. Yine de mutluyuz bizim için yeni bir sene olacak. İnşallah daha şanslı ülkemiz için kazasız, belasız bir yıl olur herkes için de. Burası turistik bir bölge olduğu için talep ediliyor” dedi.

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“SIRF ALIŞVERİŞ YAPMAK İÇİN EMİNÖNÜ’NE GELDİM”

İstanbul’un Anadolu yakasından sırf alışveriş yapmak için Eminönü’ne geldiğini belirten Yurdagül Uğurlu, “Yeni yıl sağlık, mutluluk, huzur getirsin inşallah. Yılbaşında evdeyiz, televizyon izleyerek günümüzü geçireceğiz. Ülkemize hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Kazasız, belasız bir yıl olsun. Yeni yıldan dileklerim böyle herkese sağlık, huzur mutluluk getirsin herkese” diye konuştu.

“EMİNÖNÜ BUGÜN BİR TIK DAHA YOĞUN”

Alışverişe gelenlerden Burak Uğurlu ise, “Eminönü her zaman yoğun ama bugün bir tık daha yoğun malum yılın son günü. Annem sabah kahvaltısı için bir şeyler almış. Çerez, fıstık, çikolata, lokum aldık. Akşama yılbaşını bu şekilde değerlendireceğiz” dedi.

“GENÇLER DIŞARIDA BİZ EVDE OLACAĞIZ”

Yılbaşı alışverişine geldiğini belirten Gülseren Büyük de, “Akşamı çok sade geçireceğiz. Çünkü gençler dışarıda olacak. Biz de eşimle oturacağız. Kuruyemiş aldım. Daha önce alışverişimi yapmıştım. Yeni yıldan güzellikler bekliyorum. Oğlumu, kızımı, oğlumun arkadaşını evlendirmek istiyorum. Millet olarak da huzurlu olalım istiyorum. Bir de insanlarımız biraz görgülü olsunlar. Yani toplumda bizi üzecek hareketlerde bulunmasınlar” dedi.

(FOTOĞRAF)