Eminönü’nde kısıtlama öncesi yoğunluk; adım atacak yer kalmadı

Burçak BOZKUŞ – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL (DHA) – SOKAĞA çıkma kısıtlamasına saatler kala Eminönü’ne adım atacak yer kalmadı. Mısır Çarşısı’nda alışveriş yapanlar 2 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hazırlık yaptı. Bazıları kalabalığın kendilerini korkuttuğunu bazıları ise korkutmadığını belirtti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Eminönü’nde yoğunluk yaşandı. Kısıtlama öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar buradaki dükkanlara geldi. Bazı vatandaşların yapılan tüm uyarılara ve yoğun kalabalığa rağmen maskesiz olduğu ve sigara içtiği de görüldü. Alışveriş dışında gezmek için gelenler de yoğun kalabalık oluşturdu. Bazıları kalabalığın kendilerini korkuttuğunu ama mecbur oldukları için geldiklerini söylerken, bazıları ise yoğun kalabalığın kendilerini korkutmadığını belirtti.

“KAR DA OLSA, YAĞMUR DA YAĞSA, SEL DE BASSA EMİNÖNÜ BÖYLE”

Eminönü’ndeki kalabalığın kendisini korkuttuğunu belirten Yaren Gültekin, “Her zamanki gibi çok kalabalık. Bayağı bir korkuyorum. Çünkü artık mutasyona da uğradı korona. Burada çalışıyorum esnafım. Ben mecbur geliyorum buraya. Ama birçoğu gezmeye geliyor. Her hafta hatta her gün böyle burası. Kar da olsa yağmur da yağsa sel de bassa Eminönü böyle” dedi. Fatih Ünal ise, “Aslında biz kalabalığı seven insanlarız ama bu aralar dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekten korkuyoruz. Çift maske diyorlar, virüs yayılıyor diyorlar, mutasyona uğradı diyorlar. Halkımız da inşallah elinden geleni yapsın ki rahata kavuşalım bir an önce” dedi. Bir başka vatandaş ise, “Hayır kalabalık beni korkutmuyor. Evde bunaldık artık. Yasak öncesi mecbur alışverişe geldik. Yapacak bir şey yok” diye konuştu.

