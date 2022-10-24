Emine hemşireyi vurdu, intihara kalkıştı (2)

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KARAMAN VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ile birlikte, 1 Nolu Aile Sağlı Merkezi’nde silahlı saldırıya uğrayan hemşire Emine A. ile intihara kalkışan saldırgan Hüseyin B.’nin sağlık durumlarına ilişkin Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Yılmaz’dan bilgi aldı.

​Vali Akkoyun, saldırgan Hüseyin B. ile hemşire Emine A.’nın teyze çocuğu olduğunu ve her iki yaralının da ameliyata alındığını söyledi. Olaya ilişkin detayları da paylaşan Vali Akkoyun, “Bugün öğle saatlerinde Karaman 1 No’lu Sağlık Ocağı’nın üst kısmında görevli hemşiremiz Emine A., Hüseyin B. isimli vatandaşımız tarafından silahla yaralanmıştır. Olay yerine 112 ekiplerimiz anında müdahale etmişler. 112 Acil Yardım ekiplerimiz ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılarımız Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilmiş. Tabi Hüseyin B., Emine A. hemşiremiz yaraladıktan sonra aynı silahla göğüs kısmına ateş etmek suretiyle intihara teşebbüste de bulunmuştur. İki yaralımızın Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şu anda ameliyatları devam ediyor. Emniyet ve sağlık birimlerimizin ilk belirlemelere göre, Hüseyin B. ve Emine A. teyze çocukları; aralarında daha önceden herhangi bir husumetin olmadığı şu an için tespitlerimiz” dedi.

Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Vali Akkoyun, platonik aşk iddiasına ilişkin de “Sağlık ekiplerimizin ve emniyet birimlerimizin ilk belirlemelerine göre az önce de dediğim gibi herhangi bir husumet olmadığı, aralarında özel bir konunun olduğu, ilk belirlemelere göre alınan teyit edilmemiş bir bilgi. Tabi tahkikat sonrası, soruşturma sonrası durum netliğe kavuşturacak inşallah” diye konuştu. (DHA)

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