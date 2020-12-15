Emine Erdoğan’ın ağırladığı Gamze öğretmen, yine öğrencileri için çabalıyor

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN’ın Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi’ndeki ilkokulda 3 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni Gamze Arslan (26), uzaktan eğitim sürecinde internet imkanı olmayan öğrencileri için haftanın 5 günü kapı kapı dolaşarak, eğitim verdi. Bu çabalarından dolayı 24 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından Külliye’de ağırlanan Gamze öğretmen, bu kez de 18 öğrencisi için bilgisayar temin etti ve şimdi haftanın 3 günü öğrencilerini evlerinde ziyaret edip ödevlerini ve çalışmalarını takip ediyor.

Van’ın Tuşba ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Tabanlı Mahallesi’nde 3 yıldır görev yapan Gamze Arslan, koronavirüs nedeniyle uygulanan uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerinin evlerine temin ettiği 18 bilgisayarı kurdurdu. Ancak interneti olmayan köyde bulduğu çözüm sayesinde öğrencilerin eğitim öğretim hayatı aksamadan devam etti. Öğrencileri için koronavirüs döneminde de yaptığı eğitim programı hakkında bilgi veren Arslan, “Eğitim ve öğretime ara verildiğinde bölgemizde kış şartları ağırlaştı. Sonra ne yapacağımızı düşündük. Ankara’da Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı ile iletişime geçtim. Vakıftan 18 öğrencimiz için bilgisayar talep ettim. Gelen bilgisayarları, çocukların evlerine kurduk. Ama internet imkanımız yine yoktu. Biz yine uzaktan eğitim yapamayacaktık. Bu sorunu da hazırladığım videoları öğrencilerin bilgisayarına yükleyerek çözdük” dedi. Haftanın 3 günü ev ev dolaşarak, hazırladığı videoları öğrencilerin bilgisayarlarına yüklediğini hatırlatan Gamze öğretmen; “Bu sırada ödevlerini de kontrol ediyorum. Biz herhangi bir eksiklik yaşamıyoruz. Sanki okul varmış gibi haftanın 3 günü eğitim veriliyormuş gibi düşünüyoruz” diyor.

‘GAMZE ÖĞRETMENİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ’

Öğretmenlerinden memnun olduklarını kaydeden öğrenciler, “İnternet imkanımız yoktu. O zaman öğretmenimiz yaz aylarında tahtasını alıp, evimize gelerek, bize eğitim veriyordu. Şimdi de temin ettiği bilgisayarları, evimize kurup çektiği ders videolarını yükleyerek bize ulaşıyor. Biz de videoları dinleyip ona göre derslerimizi çalışıyoruz. Öğretmenimizden memnunuz. Onu çok seviyoruz “diye konuştu. Öğrenci velisi Ayhan Kasap ise Gamze öğretmenin koronavirüs sürecinde de öğrencilere yardımcı olmaya devam ettiğini hatırlattı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE KULLİYE’YE DAVET EDİLDİ

Okula gidemeyen öğrencileri için fotokopi makinesinden ödevleri çıkartarak, eline aldığı yazı tahtasıyla yollara düşüp eğitim veren Gamze öğretmenle ilgili haberlerin gazete ve televizyonlarda çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da dikkatini çekti. Erdoğan, geçtiğimiz 24 Kasım Öğretmenler gününde ülke genelinde öğrencileri için büyük fedakarlıklara katlanan 22 öğretmeni Cumhurbaşkanı Kulliyesi’nde ağırlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Külliye’ye Emine Erdoğan’ın Türkiye genelinde 22 başarılı öğretmeni davet ettiğini hatırlatan Arslan, “Ben de bu öğretmenlerden biriydim. Pandemi sürecinde öğrencilerin eğitimleri için yaptığımız fedakarlıkları Sayın Emine Erdoğan dinledi, fikirlerimizi aldı. Çok sıcak bir ortamda yemek yedik ve külliyeyi gezdik. Kendisinin imzası olan birer kalem ile eşarp hediye etti” dedi.

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