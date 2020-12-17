Emine Erdoğan, Yılın Basın Fotoğrafları Ödül Töreni’ne katıldı

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) – TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları 2020 yarışmasında ödüller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katıldığı özel sergi ve törenle sahiplerini buldu. Törende Demirören Haber Ajansı (DHA) Foto Muhabirleri Can Erok ve Harun Özalp de ödül aldı.

35 yıldır aralıksız olarak düzenlenen organizasyonun ödül töreni bu yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Törene Emine Erdoğan’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AB Türkiye Delagasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut katıldı. Bu yılki yarışmada Erdoğan’ın katkıları ile oluşan ‘Sıfır Atık’ projesine farkındalık yaratmak adına bir fotoğrafa da özel ödül verildi.

EMİNE ERDOĞAN: FOTOĞRAF HAFIZADIR

Törende konuşan Erdoğan, “Artık bir gelenek haline gelmiş ‘Yılın Basın Fotoğrafları’ ödül töreninde birlikteyiz. Fotoğraf, hafızadır. Elimizden kayıp giden hayatı, ancak fotoğraf çerçevelerinde saklayabiliyoruz. O karelerde hem güzellikler hem hüzünler yer alıyor. Bazen kuruyup giden bir gölün yası oluyor fotoğraf. Bazen bir zafer anının ölümsüzlüğü. Fotoğraf sayesinde hiç gidemeyeceğimiz yerleri̇ keşfe çıkabiliyoruz. Bir mültecinin döktüğü gözyaşından da, bir ormanın döktüğü yapraktan da bu şekilde haberdar oluyoruz. Bakanla gören göz arasındaki̇ fark, fotoğraflarda ortaya çıkıyor. O nedenle, bu güzel yarışmada ödül alan siz eser sahiplerini̇ can-ı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

‘EN İYİ FOTOĞRAFIN ÇEVRE KATEGORİSİNDE OLMASI MESAJ’

Konuşmasında ‘Sıfır Atık’ konusuna da değinen Erdoğan, “Bu sene Sıfır Atık temasına da ayrıca yer verdiğiniz için bilhassa teşekkür ediyorum. En iyi̇ fotoğrafın çevre kategorisinde olması da büyük bir mesaj içeriyor. Yine sizin gören gözleriniz sayesinde, dünyanın başına gelenlerin günlüğü fotoğraflarla tutuluyor. Umarım gün gelir, iklim krizinin bittiği̇, doğanın yaralarının sarıldığı günleri̇ görürüz. Yarışmada ödül almış ve fotoğraf sanatına gönül vermiş herkesi̇ tebrik ediyorum. Bu vesileyle büyük usta Ara Güler’i̇ de rahmetle yâd etmek isterim. Onun zamansız fotoğrafları da tüm dünyaya armağandır” diye konuştu.

ERDOĞAN ÖDÜL ALAN FOTOMUHABİRLERİNİN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Törende Sıfır Atık Özel Ödülü’nü Tahsin Ceylan’a Emine Erdoğan verirken, spor kategorisi ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çevre kategorisi ödüllerini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AB Yeşil Düzen Özel Ödüllerini AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut takdim etti. TFMD Başkanı Rıza Özel, Emine Erdoğan’a Tahsin Ceylan’ın çektiği Sıfır Atık Özel Ödülü alan fotoğrafı ve Mehmet Aslan’ın Türkiye Güzellikleri Kategorisi’nde birinci olan fotoğrafını hediye etti. Törenin sonunda Emine Erdoğan, Yılın Basın Fotoğrafları 2020 yarışmasında ödül alan foto muhabirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, kendisine verilen fotoğraf makinesi ile foto muhabirlerin fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmedi.

DHA’YA ÖDÜL

Törende DHA Ankara Büro Foto Muhabiri Harun Özalp Rafet Hüner Özel Ödülü, DHA İstanbul Büro Foto Muhabiri Can Erok da Mustafa Pekcan Özel Ödülünü aldı. Erok’a ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Özalp’e de Büyükelçi Meyer-Landrut takdim etti. Yılın Basın Fotoğrafları 2020 yarışmasında 2019 yılında çekilen 35 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisi olmak üzere toplam 42 ödül verildi. TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2020 jürisi, insanların çevreye olan etkisine ve küresel ısınmanın geldiği noktaya dikkat çekti. Dünya ve Türk basın fotoğrafına yön veren isimlerden oluşan jüri, yarışmanın en önemli olan ödülü Yılın Basın Fotoğrafı 2020’yi bu yıl çevre temalı bir fotoğrafa imza atan Savaş Onur Şen’e verdi.

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