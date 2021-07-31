Emine Erdoğan: Yeşil vatan için yepyeni fidanlar yeşertelim

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Yangında yok olan bölgelerde ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları devam ederken yeşil vatan için el birliğiyle yurdun dört bir yanında yepyeni fidanlar yeşertelim” dedi.

Emine Erdoğan, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Doğada yaşanan her felaket, sayısını asla kestiremeyeceğimiz kadar canın kaybına neden oluyor. Yurdumuzun dört bir yanında çıkan orman yangınları ve yaşanan kayıplar için duyduğumuz acı tarifsiz. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara şifa diliyorum” dedi.

Erdoğan ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan fidan dikme kampanyası ‘https://gelecegenefes.com’ internet adresini paylaşarak, “Şimdi gelin, bu yarayı sarmak için hep birlikte gayret edelim. Yangında yok olan bölgelerde ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları devam ederken yeşil vatan için el birliğiyle yurdun dört bir yanında yepyeni fidanlar yeşertelim. Yangın söndürme çalışmalarını büyük bir mücadele ile yürüten kurumlarımıza ve gönüllülere şükranlarımı sunuyorum. Allah’tan vatanımızı her türlü afetten korumasını niyaz ediyorum” dedi.

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