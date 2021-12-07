Emine Erdoğan, Türkiye Kadın Buluşması’nda

Emin YEŞİL-Zeki GÜNAL-Mustafa ESEN/İSTANBUL,(DHA) - KAĞITHANE'de, motosikletli sürücü, denetimden kaçmak isterken kendisini durdurmak isteyen polise çarptı. Motosikletli polisin hafif şekilde yaralandığı kaza, bir otomobilin...
İskender GÜNGÖR / KÖLN(Almanya),(DHA)- Almanya Mittelrheinliga ekiplerinden Deutz 05'de forma giyen Enes Taşkıran, Türkiye'de forma giymek istediğini dile getirdi.
On yaşında (Taxofit) Futbol okuluna başlayan...
Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN'da polisin 10 ayrı adrese düzenlediği operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut...