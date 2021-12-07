Emine Erdoğan, Türkiye Kadın Buluşması’nda

KATAR, (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Katar ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, Türkiye Kadın Buluşması’na katılarak konuşma yaptı ve Katar Ulusal Müzesi’ni ziyaret etti.

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