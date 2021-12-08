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Ana Sayfa Güncel Haberler Emine Erdoğan: Türk kadınının güçlü aklı, yüreği ve maneviyatı var/ Fotoğraf
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