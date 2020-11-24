Emine Erdoğan, öğretmenler ile bir araya geldi

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla aralarında köy öğretmenlerinin de bulunduğu öğretmen heyetini kabul etti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Öğretmenler Günü dolayısıyla kabul ettiği öğretmenler ile ilgili fotoğraflı paylaşımda bulundu. Erdoğan, “Geleceğimizin mimarı öğretmenlerimizle birlikteydik. Aralarında fedakar köy öğretmenleri de vardı. Onların şahsında tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

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