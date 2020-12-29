Emine Erdoğan, ‘Leblebi’ ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uğurladı

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sahiplendiği engelli köpek ‘Leblebi’ ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işe uğurladığı fotoğrafları, sosyal medya hesabından paylaştı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sabah Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile birlikte uğurladık” dedi. Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan’ın ‘Leblebi’yi sevdiği fotoğraflar da yer aldı.

Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında İstanbul Fatih’teki Yedikule Hayvan Barınağı’na ziyaret etmiş ve burada ‘Leblebi’ isimli engelli bir köpeği sahiplenmişti. Erdoğan, daha önce yine Twitter hesabından Leblebi’nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bahçesindeki kulübesinin görüntülerini paylaşmıştı.

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