Emine Erdoğan: Kadın gücü, küresel sorunların çözülmesinde büyük katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen ‘2’nci Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi’ne videokonferans yöntemiyle katıldı. Emine Erdoğan, konuşmasında zirvenin, tüm kadınlar için başlı başına, bir ilham kaynağı olacağına inandığını belirterek, “Türkiye, yakın zamanda yaptığı atılımlarla dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmuştur. Kazandığımız her başarı, ülkemizi hak ettiği konuma yaklaştırıyor. Bu başarıda, bilhassa kadınlarımıza çok şey borçluyuz. 2023 yılı hedeflerimize ilerlerken, kararlı adımlarımızın gücü de, yine kadınlarımızdan geliyor. Bugün, bu zirveye katılan ve birbirinden harika işlere imza atan kadınlarımız, hepimiz için sonsuz bir ilham kaynağıdır. Yaptıkları işler, gelecek güzel günlerin teminatıdır” dedi.

‘KADINLAR, MEDAR-I İFTİHARIMIZDIR’

Kadınların, spordaki başarılarıyla İstiklal Marşını tüm dünyaya dinlettiğini, iş dünyasındaki başarısıyla ülke ekonomisini küresel yarışlara taşıdığını söyleyen Erdoğan, “Sanattaki başarılarıyla, dünyayı anlamlandırıp güzelleştiriyorlar. Bilim alanında yaptıklarıyla, milli teknoloji hamlesine kuvvet veriyorlar. Akademideki başarılarıyla, bilim neferleri yetiştiriyorlar. STK’lara gönüllerini vererek, yaraları sarıyorlar. İşte tüm bu kadınlar, medar-ı iftiharımızdır. Dünya, her gün yeniden kuruluyor. Ülkeler soluksuz bir şekilde birbirleriyle yarış halindeler. Bilhassa içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde, dünyanın makas değiştirdiğini hepimiz görüyoruz. Bugün en çok çalışıp en çok yenilik getiren, yarının hakimi olacak. İşte biz bu yarışta, son derece özel karaktere sahip kadınlarımızla koşuyoruz” diye konuştu.

‘KADIN GÜCÜ, KÜRESEL SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNE KATKI SAĞLAYACAK’

Tarih boyunca, toplumun maddi manevi ihtiyaçlarından tutun, vatan müdafaasına kadar, kadınların üstün görevler yerine getirdiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

“İstiklal Harbi gibi, dünyanın sayılı zaferlerinden biri, kadınlarımızla omuz omuza kazanılmıştır. Dünyanın birçok ülkesinden çok daha önce, seçme ve seçilme hakkına mazhar olmuşlardır. Dolayısıyla, kendi coğrafyamıza bakarken, yine kendi gözlüklerimizi kullanmalıyız. Modern dünyanın basmakalıp modellerine sıkışıp kalamayız. Kadınların özel ve kamusal hayatını dengeleyen çözümler üretmeye devam edeceğiz. Toplumsal dokumuzla ahenkli, milli benliğimizi merkeze alan yaklaşımlarla ilerleyeceğiz. İnanıyorum ki, bu topraklarda artan kadın gücü, küresel sorunların çözülmesinde de, büyük katkı sağlayacak. Kadınlar, karar verici mekanizmalarda artan sayılarla yer aldıkça, dünyanın gidişatı olumlu yönde etkilenecek.”

BAKAN PEKCAN: HEDEFLERİMİZE ULAŞMADA YADSINAMAZ BİR KATKI SAĞLAYACAKTIR

Ticaret Bakanı Pekcan ise, Türkiye’nin bugüne kadar kadının statüsünün korunması ve geliştirilmesi noktasında çok önemli kazanımları ve başarıları olduğunu belirterek, bunları çalışarak çok daha ileri noktalara getirmek için gayretlerin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti. Bakan Pekcan, “Kadınların, toplumsal, iktisadi ve kültürel alanlar başta olmak üzere hayatın tüm alanlarında, daha etkin ve eşitlikçi bir şekilde yer alabilmesi, her türlü ayrımcılığa, dışlamaya ve hatta kötü muameleye maruz kalmadan, hayatlarını idame ettirip ideallerini gerçekleştirmeleri esastır ve çalışmalarımızın odağında olmalıdır. Özellikle günümüz küresel ekonomisinde dijitalleşmenin ilerlemesi, bilgiye ve kaynaklara erişimin daha kolay hale gelmesiyle kadının güçlenmesini destekleyebilecek yeni imkanlar ortaya çıkmaktadır. Önemli olan, teknolojinin getirdiği bu imkanları, yasal ve kurumsal altyapılarla destekleyebilmek ve kadının statüsünün iyileştirilmesiyle ilgili doğru ekosistemleri hep birlikte kurgulayıp geliştirebilmektir. Türkiye’nin gelişme ve kalkınmada önemli hedefleri mevcuttur. Kadınlarımızın potansiyellerini en iyi şekilde sergileyebilmeleri, hedeflerimize ulaşmada yadsınamaz bir katkı sağlayacaktır” ifadesini kullandı.

BAKAN SELÇUK: KADIN KOOPERATİFÇİLİĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURDUK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk da bugüne kadar finansal okuryazarlık seminerleri kapsamında 81 ilde yaklaşık 470 bine yakın vatandaşa ulaştıklarını belirtti. Selçuk, kadın kooperatifçiliğini 81 ilde geliştirmek için çalıştırdıklarını anlatarak, “İllerimizde bakanlık il müdürlüğü koordinasyonunda kadın kooperatifçiliği çalışma grupları oluşturduk. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarla 5 bölgesel toplantı yaptık. 642 çalıştayda eğitim ve bilgilendirme etkinliği ile 27 binden fazla kadınımıza ulaştık. 223 kadın kooperatif ziyareti de gerçekleştirdik. 2019’a göre 2020’de kurulan kooperatif sayısının yüzde 27 oranında arttığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de kadınlarımızın kooperatifleşmesi yönünde çalışmalarımıza daha fazla ağırlık vereceğiz. Bu noktada bir haber daha vermek isterim kadınların kooperatif yoluyla güçlendirilmesi için yeni bir proje hazırlığımız bulunuyor. Buna da bu yıl içinde başlayacağımız projeyle bu alanda hem kurumlarımızın kapasitesini güçlendireceğiz hem de kadınlarımıza ve kadın kooperatiflerimize yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi artırmış olacağız” diye konuştu.

