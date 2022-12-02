Emine Erdoğan: Eğitim sistemine kayıtlı engelli çocuk sayısı 9 kat artarak 472 bine yükseldi  

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Nedim BAYHAN-Emre Can URAN/İSTANBUL(DHA)- BAĞCILAR Belediyesi tarafından düzenlenen 2.Engelsiz Dünya Dostu Festivali’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan “2001 yılından bu yana eğitim sistemine kayıtlı engelli çocuk sayısı 9 kat artarak 472 bine yükseldi. Engelli yavrularımızın keşfedilmesi ve hayallerindeki kariyere ulaşabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Önemli olan engellerimize takılmadan geliştirebileceğimiz yönlerimize odaklanmaktır. Bu bakış açısıyla engelli vatandaşlarımızın kendine yeten ve güven dolu bireyler olmalarının toplumumuzu çok daha güçlü kılacağına yürekten inanıyorum” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Engelsiz Dünya Dostu Festivali bugün saat 14.00’da Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda gerçekleşti. Festivale Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’da katıldı. Emine Erdoğan konuşmasının ardından engelli öğrencilere sertifikalarını verdi.

“ÖNEMLİ OLAN ENGELLERİMİZE TAKILMADAN GELİŞTİREBİLECEĞİMİZ YÖNLERİMİZE ODAKLANMAKTIR”

Emine Erdoğan güçlü toplumların bütün vatandaşlarına potansiyellerini gerçekleştirecekleri koşullar sağlayabilmesi gerektiğini belirterek “Vatandaşlarını sosyal hayata katamayan bir toplum engellidir. Toplumsal engellerimizi ortadan kaldırmak için önce eksikliklerimizi fark etmek ve ardından gidermek için el birliği ile çalışarak mümkün olabilir. Hiç kimseyi geride bırakmayan, kadim medeniyetimizin ve inancımızın ışığında her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmekle mükellefiz. Farklı yeteneklere sahip olsak da aynı imkanlara ulaşamayabiliriz. Yürüyemeyebilir ancak başarılı bir sporcu olabiliriz. Sesleri duyamayabilir ancak tohumun toprağın dilinden çok iyi anlayabiliriz. Gözümüz yerine gönlümüzle görebilir, yürüdüğümüz uzun ince bir yolu herkesten daha iyi tarif edebiliriz. Önemli olan engellerimize takılmadan geliştirebileceğimiz yönlerimize odaklanmaktır. Bu bakış açısıyla engelli vatandaşlarımızın kendine yeten ve güven dolu bireyler olmalarının toplumumuzu çok daha güçlü kılacağına yürekten inanıyorum” dedi.

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“DEĞİŞİM ÖNCE GÖNÜLDE BAŞLAR ARDINDAN DİLE YANSIR”

Emine Erdoğan “Bugün artık ülkemizde engelli bireylerin önündeki en büyük engel önyargılardır. Ön yargıların oluşturduğu bariyerleri ancak birlik olarak ve başarı örneklerini arttırarak aşabiliriz. Uluslararası başarılarına şahit olduğumuz sporcu ve sanatçılarımız gençlerin ihtiyaç duyduğu rol modeller ve ülkemizin gurur kaynaklarıdır. Bunun bir örneği olarak yakın zamanda ampute futbol takımımız engelleri aşarak dünya şampiyonu oldu. Ve ön yargıları yıkacak önemli bir adım attı. Geleceğe dair hayal kuran engelli gençlerimize yeterli çabayla her şey mümkün olabileceğini bu vesileyle gösterdiler. Sınırsız potansiyelle donatılmış insanımızı sınırlamak, toplumsal hayatın dışında tutmak, kabul edilemez bir durumdur. Bu bakış açısıyla engelli bireylerimizin toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak, fırsat eşitliğinden yararlanan haklarını kullanabilen bireyler olmalarına imkân tanımak amacıyla ülkemizde son 20 yılda çok önemli adımlar atıldı. Elbette bunun bir lütuf değil, gecikmiş hakların teslimi olduğunun bilincindeyiz. 2005 yılında çıkarılan ve ilk defa bu alanda düzenlemeler içeren engelliler alanında, kanunda bu bilincin neticesidir. Değişim önce gönülde başlar peşinden dile yansır” diye konuştu.

“2001 YILINDAN BU YANA EĞİTİM SİSTEMİNE KAYITLI ENGELLİ ÇOCUK SAYISI 9 KAT ARTARAK 472 BİNE YÜKSELDİ”

Emine Erdoğan bireylerinin özel durumlarını tanımlarken hassasiyet göstermek gerektiğini belirterek “Bu nedenle mevzuattaki ön yargılı ibareler kaldırıldı ve gönülleri incitmeyecek ifadeler geçirildi. Engelli vatandaşlarımıza yönelik nitelikli sağlık hizmetinden evde bakıma, ücretsiz ulaşımdan yatılı bakım merkezlerine, umut evlerinden engelsiz yaşam merkezlerine kadar geniş bir yelpazede sosyal politikalar hayata geçirildi. Amacımız eğitimden başlayarak iş hayatına kadar pek çok alanda yapılan düzenlemelerde tüm bireylerin toplumsal hayatın içinde aktif rol almasını sağlamaktır. Kamuda engelli istihdamı alanında dünyada bir ilki de yine ülkemiz gerçekleştirdi ve 2012 yılında Merkezi Sınav Sistemi E-KPSS başlatıldı. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımıza evde veya hastanede eğitim imkânı sağlandı. 2006 yılından bu yana kabartma yazıyla hazırlanan ders kitapları görme engelli öğrencilerimize ücretsiz dağıtılmaktadır. Türk işaret dili sisteminin oluşturulması ve uygulanması engelli vatandaşlarımızın eğitimine yönelik atılmış en değerli adımlardan birisidir. Atılan bu adımların meyvesi olarak 2001’den bu yana eğitim sistemine kayıtlı engelli çocuk sayısı 9 kat artarak 472 bine yükseldi. Engelli yavrularımızın potansiyellerimizin keşfedilmesi ve hayallerindeki kariyere ulaşabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu. (DHA)

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