Emine Erdoğan: Değişimden yana adım atmazsak kuraklık, dünyanın kaderi olacak

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, iklim krizine dikkat çekerek, “Değişimden yana adım atmazsak gelecekte açlık, kuraklık ve göçler, dünyanın kaderi olacak. Attığımız her yanlış adım, gelecek nesillerin felaketi olabilir. O nedenle yediden yetmişe çevreyle ilgili konuları son derece ciddiye almalıyız. Adeta küresel seferberlik şuuruyla hareket etmeliyiz” dedi.

Emine Erdoğan, Turkuvaz Medya Grubu ve yeni ekonomi dergisi ‘InBusiness’ öncülüğünde, ‘Sürdürülebilir bir gelecek için harekete geç’ ana temasıyla düzenlenen ‘Küresel Umut Festivali’ kapsamında, çevrim içi olarak yapılan ‘2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı’na video mesaj gönderdi. Erdoğan, ‘2030 Yolu’ başlıklı zirveye katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Bugün dünyanın en önemli gündemi, iklim krizidir. Bu konuda alarm zili durmadan çalıyor. Aldığımız nefesten gıda zincirine kadar birçok alanı da etkiliyor” dedi.

Bu süreçte her gün yeni mücadele alanlarının da karşılarına çıktığına işaret eden Erdoğan, “Daha düne kadar plastik kirliliğini önlemeye çalışıyorduk. Beklenmedik bir şekilde hayatımıza giren pandemi, kirliliğe yeni bir boyut kattı. Birleşmiş Milletlerin Çevre Programı’na göre, maskelerin yüzde 75’i çöp sahalarına ve yeryüzü sularına karışacak. Ne acı. Dolayısıyla sadece var olan sorunlara çözüm aramak, artık yetmiyor. Muhtemel krizlere karşı da, hazırlıklı olmamız gerekiyor” diye konuştu.

‘CİDDİYE ALMALIYIZ’

Emine Erdoğan, tüm bilim insanlarının kritik eşikte durulduğunu söylediğini belirterek, “Ya şimdi harekete geçeceğiz ya da geri dönüşü olmayan karanlık bir gelecek, çocuklarımızın gerçeği olacak. Değişimden yana adım atmazsak gelecekte açlık, kuraklık ve göçler, dünyanın kaderi olacak. Attığımız her yanlış adım, gelecek nesillerin felaketi olabilir. O nedenle yediden yetmişe, çevreyle ilgili konuları son derece ciddiye almalıyız. Adeta küresel seferberlik şuuruyla hareket etmeliyiz” dedi.

‘SÜRECE AKTİF BİÇİMDE DAHİL ETMEMİZ GEREKİYOR’

Emine Erdoğan, alışılagelen, üretirken tüketen sistemlerin artık sonunun geldiğini dile getirerek, “Doğa dostu üretim sistemlerine geçmenin tam vaktindeyiz. Dünyanın her yerinde artan bir doğa bilinci görüyoruz. Bilinçli tüketiciler çevreye zarar vererek yapılan üretimleri hızla terk ediyorlar” dedi.

‘Arz talep bahanesi’ arkasına saklanmanın yürürlükten kalktığını vurgulayan Erdoğan, hayvanlar üzerinde test yapmayan kozmetik markalarının yükselişe geçtiğini, yiyecekten tekstile kadar organik üretim yapan firmaların yaygınlık kazandığını belirtti. Erdoğan, tüm bunların umut verici gelişmeler olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

“İşte bu noktada, çevre dostu işler yapan firmaların hikayesinin tanıtılması, son derece önemli. Çocuklarımızı ve gençlerimizi de bu sürece aktif biçimde dahil etmemiz gerekiyor. Lütfen, onlara attıkları her adımda zararsızlık ilkesini gözetmelerini erken yaşlarda öğretelim. Bu bilgiyi sadece kitaplardan öğrenmesinler. Aranızda çok sayıda iş insanı var. Ne olur, onlara staj dönemlerinde yeşil ekonominin ne olduğunu anlatın. Gençleri bu seferberliğin aktörü yapın. Doğa dostu iş fikirleriyle erken yaşlarda tanışsınlar. Gençlerin çevre duyarlılıkları, ödev olarak hazırladıkları bilim projeleri ile sınırlı kalmasın. Bu projelerin sadece okul için olmadığını, iş hayatında karşılığı olduğunu görsünler. Gelecek hedeflerini bu yönde şekillendirecek arzuya erkenden sahip olsunlar.”

MEDYAYA ‘FARKINDALIK’ ÇAĞRISI

İş dünyası kadar medya gruplarının çevre konusunda göstereceği duyarlılığın da son derece önemli olduğunun altını çizen Emine Erdoğan, “Sıfır atık, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi gibi güncel sorunlar, sizler sayesinde farkındalığa dönüşebilir” dedi.

Erdoğan, sürdürebilirlik konusunda gösterilen duyarlılığa ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, “Pandemi dönemi, bize birçok şeyi yeniden düşünme, değerlendirme imkanı verdi. Tabiatla ilişkilerimizi gözden geçirmek de bunlardan birisi. Bu zor dönemin bize şifa ile birlikte yeni farkındalıklar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Öte yandan çevrim içi ‘2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı’na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ile akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri katıldı.

1 MİLYON KİŞİYE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

Turkuvaz Medya Grubu ve ‘InBusiness’ dergisi öncülüğünde düzenlenen ‘Küresel Umut Festivali’ ile Birleşmiş Milletler’in 17 maddeden oluşan ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın desteklenmesi, farkındalığı artırmak ve örnek teşkil edecek iyi uygulamalara dikkat çekmek amaçlanıyor. Bu çerçevede oluşturulan ‘Küresel Umut Platformu’, bugünden itibaren başlayacak çalışmalarla 2021 yılı boyunca webinar’lar düzenleyecek ve sürdürülebilirlik odaklı video platformu oluşturulacak. 1 milyon kişiye ulaşması hedeflenen proje kapsamında, ulaşılan her kişi için 1 ağaç dikilerek ‘Küresel Umut Ormanı’ oluşturulacak. Gelenekselleşmesi planlanan festivalin etkinlik serisi, eylül ayında gerçekleştirilecek ‘Küresel Umut Festivali’ ve ‘Küresel Umut Ödülleri’ ile tamamlanacak.

FOTOĞRAFLI