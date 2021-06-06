Emine Erdoğan Beyoğlu’nda Sıfır Atık etkinliğine katıldı

İSTANBUL (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Beyoğlu Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne özel olarak düzenlenen Sıfır Atık etkinliğine katıldı. Atık malzemelerden üretilen ürünlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştiren Emine Erdoğan, daha sonra toplanan atık malzemelerin dönüşüm sürecinin uygulamalı olarak gösterildiği atölye çalışmalarını izledi.

Beyoğlu Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne özel düzenlediği etkinlikte Beyoğlu’nda Sıfır Atık Projesi kapsamında toplanan her bir atığın toplanış ve dönüşüm öyküsünü katılımcılarla paylaştı. Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan yapılan çalışmaları yerinde inceledi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un eşi Sabriye Şentop ile Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi’nde, toplanan atık malzemelerden üretilen ürünlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştiren Emine Erdoğan, daha sonra Şişhane Meydanı’nda kurulan geri dönüşüm stantlarını gezdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da, Emine Erdoğan’a Beyoğlu’nda yapılan geri dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

- Reklam -

EMİNE ERDOĞAN GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI İZLEDİ

Beyoğlu’nda Sıfır Atık Projesi kapsamında işbirliği yapılan firmalar Şişhane Meydanı’nda kurulan stantlarda, atık malzemelerin geri dönüşüme nasıl kazandırıldığını uygulamalı olarak katılımcılarla paylaştı. Etkinlikte ayrıca kaynağında ayrı toplanan atık camların kırılıp işlemden geçirilerek yeni ürünlerin üretildiği atölye çalışması gerçekleştirildi. Emine Erdoğan da tarihi belediye binasının balkonuna çıkarak yapılan atölye çalışmalarını canlı olarak izledi.

EMİNE ERDOĞAN BAŞKAN YILDIZ’A SIFIR ATIK BELGESİNİ TAKDİM ETTİ

Beyoğlu Belediyesi, Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesini kapsamında hummalı bir çalışma yürütüyor. Atık ilaçlar, organik atıklar, atık camlar, atık piller, bitkisel atık yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile tekstil atıkları kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geri dönüşüm çalışmaları kapsamında belirlemiş olduğu tüm esasları eksiksiz bir biçimde yerine getiren Beyoğlu Belediyesi, 250 bin nüfusun altında Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazanan öncü belediyelerden birisi oldu. Emine Erdoğan Sıfır Atık belgesini Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’a takdim etti. Emine Erdoğan daha sonra Beyoğlu Belediyesi’nin Anı Defterini imzaladı.