Emine Erdoğan, Bermudez’in eşi Peraza ile biraraya geldi

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ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez’in eşi Lis Cuesta Peraza’yı ağırladı.

Emine Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Bermudez’in eşi Peraza’yı ağırladı. Etnografya Müzesini gezen Peraza, müzenin geleneksel Türk kahvesi bölümü hakkında, “Türkiye’de kahvenin tarihini çok etkileyici buldum” dedi. Gezinin ardından Emine Erdoğan ve Peraza’ya çinili vazo takdim edildi.

ÇOCUKLARLA SOHBET ETTİLER

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine geçen Erdoğan ve Peraza’ya, Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu rehberlik etti. Çocuk Kütüphanesi ziyaretinde kreş çocuklarının drama gösterilerine eşlik eden lider eşleri, çocuklarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı soran çocuklara Emine Erdoğan, “O şimdi toplantıda” cevabını verdi. Bunun üzerine bir çocuğun “Bakanlar Kurulunda mı?” sorusu gülüşmelere sebep oldu. Emine Erdoğan’ın, Peraza’yı tanıtması üzerine çocuklar, “Biz Küba’yı biliyoruz ama buradan çok uzak bir ülke” dedi.

PERAZA, ‘SIFIR ATIK İYİ NİYET BEYANI’NA İMZA ATTI

Gezinin ardından Emine Erdoğan ve Peraza, Divan Salonu’nda ikili görüşme gerçekleştirdi. Peraza, Emine Erdoğan’ın BM Genel Sekreteri Guterres ile imzaya açtığı ‘Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzalayarak, çalışmayı desteklemekten mutluluk duyacağını ifade etti. (DHA)

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