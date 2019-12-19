Asgari ücret tespit komisyonu çalışmaları sürerken TÜİK son verileri komisyonla paylaştı. Bu verilere bakıldığında ağır statüde çalışan bir işçinin aylık gıda harcamasının 2 bin 331 TL, orta statü için 2 bin 86 TL, hafif statü içinse bin 940 TL olduğu görülmektedir.

Asgari ücret bir insanın yaşaması ve üretmesi için kabul edilebilir en düşük seviyedeki ücret haddidir,bu haddin altında bir insanı çalıştırmak yasa dışıdır. Lakin bu had ne kadar adil ve doğru tespit ediyor onu da sorgulamak gerekmektedir.

Emeklilik ise bir ihsan değil bir sigortadır, bu sigortanın primleri çalışanlar tarafından ödenmiştir ve emeklilik maaşı da prim ödeme sonucunda kazanılmış bir haktır. Devletin resmi istatistik kurumu TÜİK bir çalışanın gıda harcamasının en az bin 940 TL olduğunu söylüyor! Bunu doğru kabul edersek bir emeklinin de en az gıda harcamasının yaklaşık olarak bu seviyelerde olması gerektiğini iddia etmemiz abes ile iştigal olmaz herhalde.

Bir emekli bin 940 TL gıdaya harcamak zorundaysa nerede bunun ev kirası, elektrik, su, ısıtma giderleri? Bu giderleri de eklersek bir emeklinin yaşam maliyeti en az üç bin lira demektir!

Türkiye’de 12 milyon 324 bin kişi sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alıyor, peki kaç emekli üç bin lira ve üstünde maaş alıyor?

Asgari ücretten emekli olan birinin eline geçen emekli maaşı bugün bin Türk lirasıdır!

Bütün hayatı boyunca çalışmış üretmiş kazanmış vergi vermiş, sigortalı olup prim ödemiş ve emekli olmuş bir emekçiyi açlığa, açlık seviyesinde bir ücrete mahkum etmek zulüm değilde nedir?

Siyasiler özellikle de AKP’li siyasiler sık sık zulüm edebiyatı yaparlar, biz zulme karşıyız derler, nutuk atarlar peki bir emekliyi ele güne muhtaç edip, namerde avuç açtırmak zulüm değilde nedir?

Elin emeklisi yurt dışına beş yıldızlı otellere tatillere giderken, Türk emeklisinin mahalle kahvesine çay içmeye gidememesi hak mıdır?

Nerede kaldı insan onuruna yakışır bir emekli yaşamı, nerede kaldı yaşlılığında ele güne muhtaç olmadan yaşama hakkı?

37 ülkeyi kapsayan en iyi emeklilik araştırmasında Türkiye sondan 3. sırada yer almıştı. Zirvede Hollanda ve Danimarka bulunuyor. Türkiye ise sadece Arjantin ve Tayland’ın üstünde yer alıyor.

Yanlış anlamayın ben emekliler için devletten bir ihsan dilenmiyorum, bir jest beklemiyorum, sadece ve sadece emekçilerin çalışırken yaptırmış olduğu sigortanın, ödemiş olduğu primin karşılığını hakkı ile istiyorum.

Efendim bütçe müsait değilmiş, bana ne bütçeden, devlet aldığı primleri iyi işletse çarçur etmese idi, devlet lükse, ihtişama, debdebeye “itibardan tasarruf olmaz” gerekçesi ile para harcamasa idi. Emeklisi açlıktan sürünen bir devletin itibarı, politikacıların altına on numara beş yıldız uçan saraylar, son model lüks otomobiller çekmekle artar mı?

İşin doğrusu şudur hiçbir emekli asgari ücretin altında bir emeklilik maaşı almamalı ve asgari ücrette açlık hatta yoksulluk sınırının altında olmamalıdır!

Açlık ya da yoksulluk sınırının altında çalışmaya mahkum edilen bir insan eziliyor zulüm görüyor demektir. Hem çalışıp hem de yoksul olmak kabul edilebilir bir şey değildir!

Bunu bile bile asgari ücret tespit eden, emeklisine de asgari ücretin altında bir maaş tahakkuk ettiren politikacılar ve buna razı olan sendikacılar emekçi ve emekli düşmanıdır demedi demeyin.

Emekliliğinde zulüm göreceğini, geçinemeyeceği ve hatta aç kalacağını düşünen bir insan ne kadar geleceğe güven ile bakar, yasalara ve devlete ne kadar saygı duyar?

Emeklilik işleri ve emeklinin durumu dün kötüydü bu gün daha kötü ve maalesef gelecekte daha da kötü olacak!

Şimdiden söyleyeyim bu gidişat gidişat değildir, sonu iyi değildir çalışanların yasalara, devlete ve geleceğe güvenlerini sağlayamazsanız devletin bekası tehlikeye girer! Geleceğe, devletine ve yasalara güvenmeyen kendini mağdur hisseden insanlar her türlü siyasi ve ideolojik yönlendirmeye açık olur, aman diyeyim gerçek beka sorunu budur.