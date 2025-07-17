Yargıtay, emekli maaşlarının haczedilemeyeceğine ilişkin yerleşik uygulamayı sarsan bir karara imza attı. Artık bankalar, bazı durumlarda emekli maaşlarına bloke koyarak alacaklarını tahsil edebilecek.

Yargıtay’ın son kararı, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Karara göre, bankalar kredi borçlarını tahsil edebilmek için emekli maaşlarına bloke koyabilecek. Bu durum, "emekli maaşlarına haciz konulamaz" ilkesinin esnetilmesi anlamına geliyor.

Kararla birlikte, kredi çekerken verilen otomatik ödeme talimatları veya genel sözleşme hükümleri emeklinin maaşına yönelik işlemleri geçerli hale getirebilecek. Bu da, borcunu ödeyemeyen emeklinin maaşının bir kısmının bankalar tarafından kesilebileceği anlamına geliyor.

Emekli dernekleri kararı eleştirirken, sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunu savunuyor. Konu kamuoyunda geniş yankı Uyandırdı.