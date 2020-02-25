Sık sık Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu SSK’yı batırmakla itham eden AKP iktidarı işler sarpa sarıp, SGK açıkları devasa boyutlara ulaşınca emeklinin bayram ikramiyesine göz dikmiş olabilir mi?

Sanırım hiçbir okuyucum yok canım olmaz öyle şey, ekonomi tıkırında, bütçe doldu taşıyor niye kesinti yapma gereğini duysunlar diye düşünmüyordur.

Hem atalarımız “ateş olmayan yerden duman çıkmaz” dememiş mi?

Konuyu, 24 Şubat 2020 Pazartesi günü Fatih Portakal FOX ana Haber’de “emekliye verilen bayram ikramiyesi kaldırılıyor haberi gerçek mi?” Diye sorarak gündeme taşıdı. İktidar mahfillerinden de bu güne kadar bir yalanlama gelmedi.

Dahası da var, bu habere göre emeklilerin maaşından yüzde 5 kesinti, ek ödeme oranlarının düşürülmesi, 60 yaş altı emekliler için GSS primi alınması, reçete payı arttırımı, ilaç katılım payının arttırılması, babası vefat eden kız çocuklarına maaş bağlanmasına yaş limiti getirilmesi, emekli olan vefat ettiğinde kalan eşe gençse ödeme yapılmaması yada az yapılması ve benzeri tasarruf tedbirleri de konuşuluyormuş.

Peki bu konuşmalara gerekçe yaratabilecek bir mali sıkıntı var mı, yoksa SGK gelir gider dengelerini tutturmuş, açık vermeyen bir mali duruma mı sahip sorusunun yanıtı aşağıdaki, tablolarda açık ve net olarak veriliyor.

(Bu tabloların tamamı SGK tarafından yayınlanan resmi verilerdir.)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BÜTÇE TRANSFERLERİ

YIL BÜTÇE TRANSFERİ TÜRK LİRASI 2016 108,073,487,000 2017 128,182,906,000 2018 150,530,375,000 2019 (OCAK KASIM) 185,331,667,000

Not: 2008- 2019 yıllarında bütçe transferlerine ek ödeme, açık ve faturalı ödemelerle devlet katkısı dahildir. 2009- 2019 yıllarına teşvik de dahildir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GELİR GİDER DENGESİ (TÜRK LİRASI)

YIL GELİR GİDER AÇIK DEVLET KATKISI 2002 20.018.189.000

27.982.464.000

-7.964.275.000

– 2010 95.273.183.000



121.997.301.000

-26.724.118.000

15.170.035.000

2017 288.559.843.000



312.734.591.000

-24.174.748.000

51.767.064.000

2018 369.211.250.000



384.961.895.000

-15.750.645.000

57.560.198.000

2019 384.323.675.000



425.845.668.000

-41.521.993.000

65.221.297.000



Bu tablolardan da görüleceği üzere SGK geliri giderini karşılamayan, bütçe transferleri ve devlet katkısı sayesinde açıklarını kapatabilen bir kurum haline gelmiştir.

Yaşanan ekonomik kriz, yurt dışı askeri operasyonlar ve Suriyeliler için harcanan muazzam miktardaki paranın bütçe açıklarını arttırdığı bir dönemde, devamlı olarak artan SGK açıklarına bir çare aranması zaten beklenen bir olgudur.

Bu iktidar için ilk akla gelen elbette ki devletin kemer sıkması, maceraperest dış politikalardan vazgeçilmesi ve Suriyelilerin geri gönderilmesi olmayacaktır, onun yerine emekli maaşlarının düşürülmesi, emekliye verilen bayram ikramiyelerinden vazgeçilmesi vergilerin arttırılması, kamusal üretim ve hizmetlere zam yapılması ve benzeri tedbirler tercih edilecektir. Bu yüzden ben bu haberi duyunca hiç şaşırmadım ve dahası şaşıranın olduğunu da hiç tahmin etmiyorum.

Mevcut iktidar müteahhidin, rantiyenin, siyasi ve ideolojik olarak yandaş gördükleri mültecilerin, tarikatların, cemaatlerin dostu emeklinin, emekçinin, üreticinin, bilim ve sanat insanlarının ise düşmanı haline gelmiştir.

Alman’ın, Fransız’ın, İngiliz’in emeklisi, eşini alır dünyayı turlar emekliliğin tadını çıkarır, bizim emekli çarşı pazarın yolunu bulamaz, kahveye gitse çay içmeye korkar, bakkalın kasabın manavın önünden geçemez, hak mı, adalet mi bu?

Bu iktidar daha EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar sorununu çözememiş, bu insanların analarının ak sütü gibi helal emeklilik haklarını bile verememişken birde halihazırda üç kuruş emekli aylığı alanların bu paralarına da göz dikerse o koltuklarda çok da fazla oturamazlar demedi demeyin…