Emeklilikte Yaşı Takmayanlar

- Reklam -

Uzun süredir ülkenin gündemini gerçek manada meşgul eden EYT düzenlemesi sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından çözüme kavuştu. ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ herhangi bir yaş engeli olmadan şartları tamamladığı anda artı emekli maaşını alabilecekler. Gerçekten milyonlar sevinç içerisinde bu haberi takip ettiler ve herkesi büyük bir heyecan kapladı. Fakat burada insanların sevinmesi kadar üzülmesi gereken de bazı ince hesaplar var…

Emeklilik aslında temel olarak iş gücünden düşen ve belli bir hizmeti sunmuş kişilerin devlet tarafından finanse edilmesidir. Bunun sebebi iş gücünden yaş, hastalık, engel tarzı sebeplerden düşen kişinin asgari yaşam şartını sağlamaktır. Sosyal devler anlayışı da bunu gerektirir. Fakat EYT gibi atılımlar bu sistemin temeline sekte vurmaktadır. Henüz iş gücünden düşmeyen kişileri maaşa bağlar. Kişi maaşa bağlı olduğu halde de çalışmaya devam eder. Bu iş gücünün dışında kalması gereken kişiyi yine çemberin içinde tutar ve işsizlik sorununa oksijen sağlamaya devam eder. Bir yandan da emekli maaşlarının miktarı ve yaşam kalitesi emekli olma durumlarının yetmemesini ve yine iş gücü içerisinde olmayı da tetikler. Yani aşağı tükürsen sakal; yukarı tükürsen bıyık hikayesi bizleri dört bir yandan kuşatmış durumdadır.

Emek vermiş kişilerin maaş hakkını asla tartışmıyorum. Fakat bunun seçim dönemlerinin çıkmazlarında bizlere zararlı olabileceğini söylüyorum. Hak denilen şeyin tekrar düşünülmesi gerektiğini yineliyorum. Gerçekten güçlü bir ekonomi için bu ve bunun gibi kurmaca sistemlerin ne kadar zararlı faaliyetler olabileceğini de tekrar tekrar düşünmenizi istiyorum…

Kalın sağlıcakla…