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Emeklilerin bayram ikramiyeleri 8- 9 Ağustos’ta ödenecek

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyonu aşkın emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin, 8-9 Ağustos’ta ödeneceğini açıkladı. 

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 12 milyondan fazla emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin, 8-9 Ağustos’ta ödeneceğini kaydetti. İkramiyelerin SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara da 9 Ağustos’ta ödeneceğini kaydeden Bakan Selçuk, “12 milyonu aşkın emekli ve hak sahibine yaklaşık 10,8 milyar liraya yakın bayram ikramiyesi ödüyoruz” dedi. Selçuk, 12 milyon 142 bin kişiye ödenecek toplam ikramiyenin yaklaşık 10 milyar 800 milyon lira olduğunu belirtti.

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Selçuk, “Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum” dedi.

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