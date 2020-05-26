Bir yıl daha geçti ve yeni bir emlak vergisi dönemi geldi. Emlak vergisi her yılın Mayıs ve Kasım ayları olmak üzere iki taksitte ödenebilmektedir. Emlak vergisi denilince ilk akla gelen Bina vergileri olmaktadır. Bizde burada bina vergisi konusunu ele alacağız.



Türkiye sınırları içinde bulunan binalar emlak vergisi kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabidir. Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder. Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği (iştirak) mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.



2019 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22,5 oldu, emlak vergisi yeniden değerleme oranı olarak ise bu rakamın yarısının, yani yüzde 11.29 rakamının uygulanacağı ilan edildi.



Buna göre yeni yayınlanan tebliğe göre 2020 yılında emlak vergisi tutarları yüzde 11,29 oranında artış gösterdi. 2019 yılında 100 lira emlak vergisi ödeyen kişiler bu sene yüzde 11,29 oranında artış göstererek 111,29 lira olarak ödeme yapacaklar.

Emlak Vergisi Kanunu uyarınca, aşağıda adı geçen kişilerin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenlerinde emlak vergisi oranı sıfır olarak uygulanıyor. Yani bu kişilerden emlak vergisi alınmıyor.



Emlak vergisi alınmayan kişiler kimlerdir. Bunları sıraladığımızda;

Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler,

Emekliler

Hiçbir geliri olmayanlar

Engelliler

Gaziler

Şehitlerin dul ve yetimleri

Burada sayılan kişiler bina vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için, sosyal güvenlik kurumu dışında kendileri için tanımlanmış veya başka bir ücret geliri veya ticari ve benzeri gelir elde etmemelidirler. Aynı zamanda bu kişilerin birden fazla binada pay sahibi olmaması da gereklidir.



Emekli olan evli bir çiftin, oturdukları bir evleri var, aynı zamanda birde yazlıkları var ise, sadece birinden, ikametgâhlarının olduğu evin emlak vergisinden yararlanabilirler. Her ikisinde de ayrı ayrı evleri olduğu halde sadece birinin evinde oturan karı koca diğerini de kiraya vermişler ise sadece birinden yararlanabilirler. Kiracı evi boşalttıktan sonra ev boş kalır ise bu evden de yaralanabilirler.

İştirak halinde olan bir evden paylarına düşen tutar üzerinden yararlanabilir. Ancak evin metre kare büyüklüğü 200 metreyi geçmemelidir. Örneğin 250 metre olan bir evde yüzde 50 paya sahip olan bir emekli bu ev için emlak vergisi indiriminden yararlanamaz.

Emekliler ile birlikte bu koşulları sağlayan dul, yetim ve gazilerde aynı koşulları taşımaları halinde emlak vergisi indiriminden yararlanabilirler.



Salgın nedeniyle birçok insan işsiz kaldı ve herhangi bir geliri kalmadı. Emlak vergisi muafiyet şartları arasında kişinin aylık düzenli geliri olup olmadığı da dikkate alınıyor. Kişinin gelirinin olmaması durumunda bunu belgelemesi şartı ile emlak vergisi muafiyeti hakkı bulunuyor. Bu kişilerin, ücret, ticari, sınai veya mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, gayrimenkul geliri vb. hiçbir gelirinin bulunmaması gerekiyor. Menkul sermaye iratları için belirlenen ve emekliler için uygulanan sınır (2019 yılında 40 bin liradan az menkul sermaye iradı) bu kişiler için de geçerli.



Emlak vergisinden yararlanabilmek için belediyelere emlak vergisi muafiyet dilekçesi verilmesi gerekir, uygun bulunanlar bu hakkı kullanabilirler.